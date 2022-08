Real Madrid llega a esta instancia tras ganar la Champions League. | Fuente: Real Madrid

Real Madrid retomó los entrenamientos tras un domingo libre que no estaba previsto en los planes del entrenador, Carlo Ancelotti, que premió a sus jugadores por el buen trabajo de preparación de la final de la Supercopa de Europa, para la que realizó un último entrenamiento en su ciudad deportiva, con todos los jugadores en perfecto estado.



La plantilla al completo integrará la expedición madridista a Helsinki, según informan a Efe desde el Real Madrid. Carlo Ancelotti tendrá que hacer un descarte obligado por la normativa UEFA, pero todos los jugadores han sido citados para la disputa del primero de los seis títulos a los que aspira esta temporada el club blanco.



De esta manera, a no ser que se produzca algún movimiento hasta las 9:30 horas (hora España) del martes que parte el vuelo chárter de Barajas, Álvaro Odriozola y Mariano Díaz, a los que se les ha comunicado que no cuentan y deben buscar una salida, viajarán con el resto de sus compañeros con los que han completado la pretemporada.







Real Madrid reconocerá el Olímpico de Helsinki

Ancelotti terminó de preparar en la ciudad deportiva de Valdebebas los detalles tácticos de la final de la Supercopa de Europa que el miércoles 10 de agosto le mide al Eintracht de Frankfurt en el estadio Olímpico de Helsinki.



El entrenamiento tuvo un inicio con trabajo físico antes de completar ejercicios con balón, acciones de pizarra a balón parado, un partido en espacios reducidos, según informa el club en su web, y el broche afinando puntería con series de remates a puerta.



El último entrenamiento antes de la final lo realizará el Real Madrid en el escenario del encuentro, el Olímpico de Helsinki, en la noche del martes.





