Real Madrid tiene el objetivo de pelear por todos los títulos de esta temporada, algo que todavía no logró en su historia. Luego de conquistar la Supercopa de España, el objetivo próximo es seguir avanzando en la Copa del Rey, donde tendrán que medirse por los octavos de final, a partido único, al Elche.

Para esta eliminatoria, el técnico Carlo Ancelotti señaló que el Real Madrid tendrá la baja de una de sus principales figuras. Thibaut Courtois no estará en el partido, por lo que el arquero titular será Andriy Lunin.

"Es una eliminatoria en una competición que nos hace mucha ilusión, como todas las competiciones. Estamos preparados, lo necesitamos, porque el Elche viene con una buena dinámica. Hemos tenido una indisposición de Courtois, que no va a poder estar en el partido. Tenemos otras bajas, los otros están listos", señaló el estratega italiano en rueda de prensa.

Thibaut Courtois no estará en la portería del Real Madrid cuando visite al Elche en el estadio Martínez Valero. No obstante, su ausencia no será prolongada, pues Carlo Ancelotti considera su regreso para el cotejo del fin de semana también frente a Elche, aunque ese será por LaLiga.

"Courtois está indispuesto, no es un contratiempo serio. Yo creo que solo estará de baja unos días. Por cuestión de privacidad, no te puedo decir lo que le pasa. Pero creo que estará para el partido del próximo domingo", sentenció ‘Carletto.





