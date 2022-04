Guía TV, Real Madrid vs Getafe: narración del duelo por liga española. | Fuente: AFP | Fotógrafo: GLYN KIRK

La 'Casa Blanca' quiere seguir en racha. Real Madrid chocará este fin de semana ante el Getafe en partido correspondiente a la fecha 31 de LaLiga Santander.

Este cotejo del Real Madrid ante el siempre complicado Getafe está agendado para este sábado 9 de abril en horario de las 2:00 p.m. hora peruana y mexicana. Será transmitido a Sudamérica por las señales de ESPN3 y Star+, en tanto que en territorio español lo vives por la pantalla de Movistar LaLiga.

Éder Militao tuvo que abandonar el terreno de juego en la victoria del Real Madrid frente al Chelsea (1-3) en el minuto 64, pero, tras las pruebas realizadas este jueves en la Ciudad Deportiva del club se ha comprobado que solo sufre un golpe en la cadera derecha.

Real Madrid vs. Getafe: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

También tuvo molestias en la rodilla derecha, que le llevaron a ser sustituido por Nacho, además del encontronazo en la primera mitad que le supuso el mencionado golpe.

No obstante, ambos lances se quedaron en un susto y se espera que este viernes se entrene con normalidad.



Será la última sesión del Real Madrid previa al partido frente al Getafe en el que, si se encuentra bien, Éder Militao jugará ya que no ha de descansar para el encuentro de vuelta de cuartos de Champions League al estar sancionado.



Un derbi frente al conjunto azulón para el que ya deberían estar disponibles tanto Isco Alarcón, quien arrastra molestias en la espalda, como Luka Jovic, convaleciente aún de un golpe en el tobillo derecho durante el parón internacional. Este último trabajó con los no titulares frente al Chelsea y el centrocampista se incorporará a la dinámica de grupo mañana viernes.



Carlo Ancelotti, quien volvió a dirigir un entrenamiento tras una semana fuera al dar positivo a la Covid-19, programó una sesión de recuperación para los jugadores que salieron de inicio en Londres.

Por su parte, Eden Hazard volvió a ejercitarse en Valdebebas en solitario, siguiendo su proceso de recuperación tras tras ser intervenido el martes de la semana pasda, en una operación en la que se le retiró la placa de osteosíntesis que tenía en el peroné derecho.

¿Dónde ver el Real Madrid frente al Getafe vía TV por LaLiga?

Será transmitido, en Sudamérica, por las pantallas de ESPN3 y Star+. En España lo sigues por Movistar LaLiga.

