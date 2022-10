Partidazo, Real Madrid visita al Getafe por la liga española. | Fuente: @realmadrid

Real Madrid vs. Getafe EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV EN DIRECTO en partido correspondiente a la fecha 8 de LaLiga Santander 2022-23.

El partido del Real Madrid, que hará de visitante, ante el Getafe está programado para el sábado 8 de octubre en el Coliseum Alfonso Pérez, en horario confirmado de las 2:00 p.m. (para Perú). Será transmitido a toda Sudamérica vía TV por la señal de ESPN 2 y también en la plataforma streaming Star+, en tanto que en España lo vives por Movistar LaLiga.

Real Madrid, que perdió el liderato en solitario justamente en su feudo la jornada pasada con un empate a uno ante Osasuna, deberá olvidar rápidamente este primer desliz de la temporada para intentar superar a su rivar de turno, irregular en este inicio liguero, que intentará por su parte dejar atrás el mal sabor de boca de su derrota en la pasada jornada, precisamente en casa frente al Valladolid (2-3).



Real Madrid vs. Getafe: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina. 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Getafe ultima detalles para recibir al Real Madrid. | Fuente: @LuisMilla_6

No solo en el presente, comprobado en la fecha pasada en un día sin chispa tras los partidos de selecciones, y ganando con un nerviosismo innecesario al Shakhtar en un choque que pudo ser goleada pero la falta de puntería mantuvo la emoción hasta el final.

También lo ocurrido en el pasado reciente en el Coliseum, donde empató hace dos temporadas y salió derrotado la última (1-0) por el gol de Enes Ünal. Ningún tanto marcado en esos dos días para el olvido del madridismo.

Y los necesita ahora, de nuevo sin Karim Benzema que andaba con la pólvora mojada, con Rodrygo Goes como solución de urgencia de 9. Un movimiento que funcionó en el derbi del Metropolitano, enterrando las opciones de jugar de Eden Hazard que no ha vuelto a tener minutos en Real Madrid. También los espera Marco Asensio que podría ser novedad en el tridente, si Ancelotti no adelanta la posición de Federico Valverde.

Todo apunta a que lo hará para dar entrada en el once a Luka Modric, recuperado de su dolencia en la cadera. Mide esfuerzos el técnico madridista que en defensa podría rotar dando descanso a Dani Carvajal para dar entrada a Lucas Vázquez, ya recuperado, o premiar el trabajo de entrenamientos de Nacho Fernández. Todo por lograr lo que parece un imposible, dejar la portería a cero.

Mientras, el Getafe, envuelto en un inicio de curso irregular, necesita levantar el vuelo para abandonar la zona peligrosa de la clasificación. Después de dos victorias consecutivas frente a la Real Sociedad (2-1) y Osasuna (0-2), la derrota ante el Valladolid de la pasada jornada (2-3) dejó a los hombres de Quique Sánchez Flores sin tres puntos que habrían confirmado la recuperación del equipo.



Su mal inicio, con un punto de doce posibles, encendió las alarmas en el club del sur de Madrid y aparecieron los fantasmas del curso pasado, en el que Míchel fue destituido después de acumular una sola unidad en los siete primeros partidos. Recuperado el pulso a la competición, el frenazo ante el Valladolid fue un jarro de agua fría para un equipo que busca recuperarse frente al Real Madrid.



Lo tendrá complicado. Deberá lidiar con varias bajas importantes. Si no hay una recuperación milagrosa de última hora, Quique Sánchez Flores no podrá contar con jugadores clave en el centro del campo. Y es que, la última derrota no solo dejó al cuadro azulón sin puntos: también se quedó sin Jaime Seoane y sin el uruguayo Mauro Arambarri, ambos lesionados durante el choque y dudas hasta el último momento.

Real Madrid vs. Getafe: posibles alineaciones

Getafe: Soria; Damián, Gastón, Duarte, Djené, Juan Iglesias; Aleñá, Milla, Maksimovic; Borja Mayoral y Enes Ünal.

Real Madrid: Lunin; Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Tchoauméni, Modric, Kroos; Federico Valverde, Rodrygo y Vinícius Junior.

¿Dónde ver el Real Madrid ante Getafe vía TV por LaLiga?

Lo ves por las señales de ESPN 2, Movistar LaLiga y Star+. RPP.pe tendrá todos los goles, jugadas e incidencias. (EFE)

