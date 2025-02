Real Madrid vs Girona EN VIVO: ¿a qué hora juegan y por dónde ver el partido por la fecha 25 de LaLiga?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid vs Girona EN VIVO: se enfrentan este domingo 23 de febrero por la fecha 25 de LaLiga. El encuentro se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, desde las 10:15 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Real Madrid vs Girona: ¿Cómo llegan a la fecha 25 de LaLiga 2025?



Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu para recibir al Girona en un partido en el que los locales necesitan ganar, algo que no consiguen en LaLiga en los últimos tres encuentros, mientras que los visitantes han perdido cuatro de sus últimos cinco compromisos en la competición doméstica.



Carlo Ancelotti pondrá un once titular lleno de suplentes, como lo dijo en una rueda de prensa, donde dejó entrever que Federico Valverde podría ser suplente por primera vez en LaLiga. Y es que, con la recuperación de Lucas Vázquez, el italiano tiene futbolistas para darle descanso.



Uno de ellos será Eduardo Camavinga, quien volverá a la titularidad tras ser suplente ante el Manchester City, y Luka Modric, uqien ocupará el lugar de Dani Ceballos. Brahim Díaz jugará detrás de Rodrygo Goes, Kylian Mbappé, con seis goles en los últimos cuatro encuentros, y Vinícius Junior.



Por su parte, Girona llega al Santiago Bernabéu tras sufrir cuatro derrotas en los últimos cinco partidos de la competición doméstica. En la última jornada, el equipo de Míchel Sánchez cedió contra el Getafe por 1-2 por culpa de dos graves errores defensivos. Y es precisamente la principal asignatura pendiente del conjunto rojiblanco en la presente temporada, junto a las dificultades para generar peligro más allá de tres cuartos de campo.



El técnico madrileño reconoció este viernes que incluso él tiene dudas sobre la idea de juego por esta dinámica preocupante y que su equipo tiene que mejorar. El Girona es uno de los líderes de LaLiga en posesión y llegadas al último tercio, pero no logra crear ocasiones y acumula muchas pérdidas que acaban en ocasiones claras para sus rivales.



Una de las soluciones contra el juego plano e inofensivo del conjunto gerundense tiene que ser el brasileño Arthur Melo, que recaló en Montilivi cedido por el Juventus hasta final de temporada para cubrir la ausencia de un centrocampista creativo desde la marcha de Aleix García en verano.



¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Girona en vivo por LaLiga 2025?



El partido entre Real Madrid vs Girona se jugará este domingo 23 de febrero en el Santiago Bernabéu. El recinto tiene capacidad para 78 297 espectadores.

¿A qué hora se juega Real Madrid vs Girona en vivo por LaLiga 2025?



En Perú, el partido Real Madrid vs Girona comienza a las 10:15 a.m.

En Colombia, el partido Real Madrid vs Girona comienza a las 10:15 a.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs Girona comienza a las 10:15 a.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs Girona comienza a las 11:15 a.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs Girona comienza a las 11:15 a.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs Girona comienza a las 12:15 p.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs Girona comienza a las 12:15 p.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs Girona comienza a las 12:15 p.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs Girona comienza a las 12:15 p.m.

En Paraguay, el partido Real Madrid vs Girona comienza a las 12:15 p.m.

En México (CDMX), el partido Real Madrid vs Girona comienza a las 9:15 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Real Madrid vs Girona comienza a las 10:15 a.m.

En España, el partido Real Madrid vs Girona comienza a las 4:15 p.m.

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs Girona en vivo por TV?



El partido entre Real Madrid vs Girona será transmito EN VIVO por TV vía DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Real Madrid vs Girona: alineaciones posibles



Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Aurelien Tchouaméni, Raúl Asencio, Fran García; Eduardo Camavinga, Luka Modric, Brahim Díaz, Rodrygo Goes, Kylian Mbappé y Vinícius Junior.



Girona FC: Gazzaniga; Arnau, David López, Krejci, Blind; Arthur o Romeu, Iván Martín; Bryan, Tsygankov, Miguel; y Abel Ruiz.

Real Madrid vs Girona: últimos resultados

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Modric; Brahim, Mbappé y Vinicius.

Girona: Gazzaniga; Arnau, David López, Krejci, Miguel; Oriol Romeu, Arthur; Tsygankov, Iván Martín, Bryan Gil; Abel Ruiz.

