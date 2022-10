Real Madrir sale a defender la punta ante Girona | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

Real Madrid vs Girona EN VIVO: ambos equipos se verán las caras este domingo por la jornada 12 de LaLiga Santander. El duelo se jugará en el estadio Santiago Bernabéu a partir de las 10:15 a.m. (hora peruana)

El cotejo entre Real Madrid y Girona será transmitido por ESPN y Star+. El minuto a minuto y los detalles del partido lo tendrás en la web de RPP.pe.

La primera derrota de la temporada del Real Madrid que cortó, tras catorce triunfos y dos empates, el segundo mejor arranque de temporada de la historia del club blanco, por un exceso de confianza en Leipzig dada su situación en la Liga de Campeones, obliga al líder a la reacción inmediata ante un Girona que llega en zona de descenso al Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs. Girona: horarios del partido en el mundo

La tensión competitiva del Real Madrid se rebajó en la Champions League, ya clasificado para octavos de final, y lo pagó ante un rival como el Leipzig que le dio el primer aviso. Una derrota el día que podía perder, cierto, pero un toque de atención de lo que le puede esperar si rebaja la intensidad. En LaLiga siempre sintiendo la presión del Barcelona al acecho del liderato.



Reservó jugadores en Alemania y apostó por rotaciones que no funcionar Ancelotti, que ante el Girona regresa a su idea original. Solamente le falta de su once de gala el francés Karim Benzema, que se perderá su tercer partido consecutivo en una temporada marcada por las lesiones musculares y con el Mundial a la vuelta de la esquina. No invita a arriesgar.



Sin embargo sí podrá disponer Ancelotti de Luka Modric y Fede Valverde, jugadores que echó de menos ante el Leipzig. Especialmente llamativo el rendimiento del uruguayo, recuperado de la durísima entrada del Papu Gómez en el tiempo añadido ante el Sevilla, autor de goles en sus tres últimos encuentros en la mejor racha de su carrera, y segundo máximo goleador del equipo tras Vinícius con siete dianas. Un paso al frente para convertirse en referente absoluto.



Estará pendiente hasta el último momento Ancelotti del brasileño Rodrygo, el elegido para jugar de 9 ante las ausencias de Benzema, que no entrenó en la víspera por pasar una mala noche con vómitos. En principio será titular y si no está al cien por cien, sería Marco Asensio el que tendría continuidad de inicio tras estrenar titularidad en Alemania.



Real Madrid vs Girona: alineaciones probables.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Modric; Fede Valverde, Rodrygo y Vinícius.



Girona: Gazzaniga; Yan Couto, Santi Bueno, David López, Javi Hernández; Herrera, Romeu, Aleix García, Riquelme; Castellanos y Stuani.

