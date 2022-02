Bajas de última hora en Real Madrid | Fuente: Real Madrid

Real Madrid anunció la baja de última hora de Casemiro y Lucas Vázquez para el duelo que sostendrá este domingo ante Granada por la fecha 23 de LaLiga Santander.

"Los dos jugadores estaban entre los convocados por Ancelotti para este partido, pero son bajas de última hora por gastroenteritis", informó el club merengue en sus redes sociales.

Una de las novedades para el duelo entre Real Madrid y Granada está el regreso de Marcelo tras perderse por sanción la cita de Copa del Rey. No solo eso. La presencia del delantero del Castilla Juan Miguel Latasa es otra de sorpresas en la convocatoria de Carlo Ancelotti.





Real Madrid no podrá contar con Benzema

Real Madrid no podrá contar ante Granada con sus máximos goleadores: Karim Benzema por problemas musculares y Vinícius sancionado, y con las bajas por lesión de Ferland Mendy y Mariano Díaz.



Benzema no llega a tiempo para reaparecer ante el Granada y tras perderse el partido que costó la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey, en San Mamés ante el Athletic, no podrá participar en LaLiga Santander. Sigue en la enfermería junto a su compatriota francés Ferland Mendy y con Mariano.



Ancelotti recupera en el lateral izquierdo al brasileño Marcelo y ante las bajas ofensivas que sufre de sus dos principales goleadores, tira de la cantera citando a Latasa de 20 años.

