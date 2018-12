Kashima vs. Real Madrid | Fuente: RPP Noticias

Real Madrid vs. Kashima Antlers se enfrentan este miércoles por la semifinal del Mundial de Clubes. | EN VIVO | EN DIRECTO | El partido está programado para las 11:30 de la mañana (hora peruana). En Argentina será la 1:30 p.m. y en España 5:30 p.m., y será televisado por Fox Sports.

El equipo merengue inicia el camino hacia su tercera corona mundial consecutiva, siendo el único equipo que reeditó titulo en el Mundial de Clubes, sintiendo la obligación de cerrar con un título el 2018 y recordando el sufrimiento del pasado ante su primer rival, el Kashima japonés.



El dominio madridista en la Liga de Campeones le abrió la puerta a extenderlo en el Mundial de Clubes. Hace un año se convertía en el primer club en firmar dos conquistas consecutivas y en la presente edición su objetivo es ensanchar un registro prácticamente inalcanzable al resto.



Será la primera opción de conquistar un título para el argentino Santiago Solari, solución de urgencia del presidente Florentino Pérez cuando las cosas no funcionaron con Julen Lopetegui. Superado el mes y medio en el cargo, llega el momento de sentir la exigencia de un club como el Real Madrid. Nueve triunfos en once partidos le respaldan, pese a que las dos derrotas hayan sido batacazos sonoros ante Eibar y CSKA, y necesita mejorar su juego o al menos definir un estilo que vuelva a ilusionar al madridismo.



El objetivo del Kashima, ahora en semifinales, es el mismo. Lleva sus partidos a un desgaste continuo físico y es consciente de que el Real Madrid esta temporada ha sufrido en este apartado y aún le queda por mejorar desde que Pintus ha tomado el mando. Su equipo además está mejorado.



Con la mano de Zico en los despachos y el sabor brasileño que aportan jugadores en el campo. Su goleador es Serginho y en el extremo izquierdo brilla Leandro, que ha llegado al Mundial de Clubes nada más recuperarse de una larga lesión y con poco ritmo de competición. Provocó que en el duelo previo ante el Chivas Guadalajara fuese sustituido al descanso para dar paso a la gran revelación, Hiroaki Abe, un joven de 19 años que firmó el tanto final del triunfo (3-1) que le dio acceso a semifinales.



Su técnico, Go Oiwa, va sin complejos a por el campeón de Europa y meterá un ritmo alto al partido que le hace dudar entre la frescura de Abe y el momento de Leandro. Cuenta con las bajas por lesión de su medio centro, el internacional japonés Kento Misao, y de su delantero centro Yuma Suzuki. Y llega tocado Atsuto Uchida, que si no puede jugar dejaría su sitio en el lateral a Daigo Nishi.

Real Madrid vs. KAshima Antlers: alineaciones probables:



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Marcos Llorente, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Bale y Benzema.



Kashima Antlers: Sun-Tae Kwon, Uchida o Nishi, Seung-Hyeon Jung, Gen Shoji, Shuto Yamamoto, Yasushi Endo, Ryota Nagaki, Leo Silva, Leandro, Serginho y Shoma Doi.



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil).