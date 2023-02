Real Madrid marcha en el segundo lugar de LaLiga. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Chema Moya

No juegan. El francés Karim Benzema no viaja a Pamplona y causa baja por cansancio para el duelo del Real Madrid ante Osasuna por LaLiga, según explicó el director técnico Carlo Ancelotti, que no quiere correr riesgos con su capitán y tampoco podrá contar con el alemán Toni Kroos por "gripe".

"Karim no estará. Tiene un poco de cansancio y preferimos que recupere bien para estar listo para el martes. Toni (Kroos) sale de una gripe, todavía no ha entrenado y es baja mañana. Vuelve Hazard, que está bien, y Courtois", informó el entrenador del Real Madrid en rueda de prensa.

Descartó el DT del Real Madrid que el 'Gato' sufra alguna lesión y su decisión es por precaución, para evitar que sufra cualquier contratiempo que le impida estar en los próximos partidos en los que se enfrenta al Liverpool en la Champions League, al Atlético de Madrid en Liga y al Barcelona en Copa del Rey.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

La convocatoria del Real Madrid contra Osasuna

"Benzema después del Mundial lo ha hecho muy bien, ha marcado prácticamente en todos los partidos. El hecho de que no esté mañana no significa que esté lesionado. Sobre todo por su edad preferimos darle descanso para que tenga una buena condición toda la temporada", reconoció.

'Carletto' admitió que si el partido del sábado fuese el de la 'Champions' frente al Liverpool, tomaría la misma decisión con su jugador: "No estaría porque no queremos tomar riesgos con un jugador que está un poco cansado".

"A día de hoy hay muchos cansados porque en el segundo día después del partido es cuando notas más cansancio. El suyo es distinto porque vuelve de lesión. Lo hemos evaluado y preferimos no arriesgar. Si fuese el Liverpool mañana, no jugaría en Real Madrid", sentenció.

El Real Madrid siempre confía

En otro momento, el exestratega del PSG, Chelsea y AC Milan indicó que su equipo no bajará los brazos por pelear LaLiga. El Barcelona le sacó ocho puntos de ventaja.

"El objetivo es bajar la desventaja y sobre todo por nosotros, tenemos un calendario muy exigente con partidos muy importantes y tenemos que llegar a este momento con buenas sensaciones", sostuvo.

NUESTROS PODCAST

¿Qué es el Síndrome del Corazón Roto?

¿Se puede romper un corazón? La respuesta que dan desde la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) es que sí. La expresión no es una leyenda; puede ocurrir y es importante saber de qué se trata para poder consultar a tiempo o ayudar a quien presenta estos síntomas.