La previa, Real Madrid vs Rayo Vallecano: vía DirecTV partido por LaLiga. | Fuente: AFP/EFE

Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este sábado 26 de febrero en el Estadio de Vallecas en el marco de la fecha 26 de LaLiga Santander.

Este partido entre Real Madrid y el conjunto del Rayo Vallecano está programado para las 12:30 p.m. hora peruana, en tanto que en España va a las 6:30 p.m. Será transmitido por las señales de DirecTV Sports en Sudamérica y Movistar LaLiga en tierras españolas.

Real Madrid, mejor visitante de LaLiga Santander, enlaza dos salidas sin triunfo (derrota en Getafe y empate en Villarreal). Sumadas a la mala imagen dejada en París, pese a la victoria sobre Alavés en el Bernabéu, muestran un aspecto a corregir de inmediato.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: horarios en el mundo

Perú: 12:30 p.m.

Ecuador: 12:30 p.m.

Colombia: 12:30 p.m.

México: 11:30 a.m.

Argentina: 2:30 p.m.

Chile: 2:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 12:30 p.m.

España: 6:30 p.m.

El Rayo afina detalles para recibir al Real Madrid en Vallecas. | Fuente: @RayoVallecano

La ventaja de seis puntos sobre Sevilla, que puede ser mayor si el equipo de Julen Lopetegui no sale vencedor del derbi ante Betis, no quita el foco madridista de una liga que es el gran objetivo de Ancelotti. Calificó de "finales" los dos partidos que encara antes de la 'Champions', convencido de que un pleno de puntos sería un golpe definitivo al título.



Para ello el italiano, que siempre venció al Rayo en cinco enfrentamientos y es su segunda víctima preferida en media de goles tras el Granada, con una media elevadísima de 3,4 tantos por encuentro, dispone de su gran referente, Karim Benzema, con una condición física mejorada tras dejar en el olvida una lesión muscular.

También confía en la mejoría progresiva del brasilero Vinícius Junior tras un bajón visible y nadie parece optar a quitar del tridente a Marco Asensio, de nuevo decisivo con su precisión en el disparo lejano para enterrar las dudas en el último compromiso de la liga española.

Los cambios en Real Madrid llegarán en el regreso de Luka Modric por Federico Valverde en el centro del campo, tras una gastroenteritis que condicionó la semana del uruguayo, y en el centro de la zaga de la que se ausenta por molestias musculares David Alaba y entra como novedad Nacho Fernández. Las bajas se completan con Gareth Bale y su enésimo problema muscular.

😏 Cuando sabes que mañana hay partido... pic.twitter.com/dD6ifBVmIS — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 25, 2022

De otro lado, eñ nuevo año no le está sentando nada bien al Rayo Vallecano. Una vez pasada la euforia copera, y a la espera de disputar la vuelta de las semifinales frente al Betis, el equipo madrileño está experimentado un bajón competitivo alarmante.

Cinco derrotas y un empate, que se resumen en un punto de los últimos 18 posibles, es el pobre balance que registra en lo que va de año el equipo que dirige Andoni Iraola, que no celebra un triunfo en Liga desde el 18 de diciembre de 2021, frente al Alavés.



A nivel clasificatorio, la situación no es alarmante porque la buena primera vuelta realizada le permite, actualmente, ver el descenso a once puntos, aunque en el vestuario son conscientes que si la reacción no llega pronto se pueden meter en problemas.



Para este partido, la buena noticia para Iraola es que el central montenegrino Esteban Saveljich, que se retiró lesionado frente al Elche la pasada jornada, ya está recuperado y podrá jugar. El principal dilema reside en la portería, puesto que en las últimas semanas lleva alternando bajo palos al macedonio Stole Dimitrievski y al francés Luca Zidane.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: posibles alineaciones

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliú, Catena, Saveljich, Fran García; Isi, Comesaña, Valentín, Álvaro; Trejo y Falcao.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinícius Junior y Benzema.

¿Dónde ver el Real Madrid ante contra Rayo Vallecano vía TV por LaLiga?

Lo ves por las señales de DirecTV Sports en Sudamérica y Movistar LaLiga en España. RPP.pe te llevará todos los goles, jugadas y mejores incidencias. (EFE)

