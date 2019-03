Bayern Munich es el sexto equipo de la carrera de James Rodríguez. | Fuente: AFP

Con el retorno de Zinedine Zidane al banquillo técnico del Real Madrid, las posibilidades de que James Rodríguez vuelva al conjunto español, una vez que su préstamo en el Bayern Munich termine, se han visto reducidas. Teniendo en cuenta que el volante colombiano no tuvo mucha continuidad cuando el estratega francés fue su técnico, se ha puesto en duda que vista la camiseta merengue la siguiente temporada.

Sin embargo, en su primer duelo desde el regreso de Zinedine Zidane al Real Madrid, James Rodríguez marcó tres anotaciones en el triunfo del Bayern Munich por 6-0 ante Mainz. Posterior a ese compromiso, el mediocampista de 27 años fue consultado sobre su futuro en la 'Casa Blanca' y aseguró que la presencia de 'Zizou' no va a influir en su decisión.

"No puedo decir nada sobre mi futuro todavía, aún quedan partidos importantes y tendremos que sentarnos. Sin embargo, me siento cómodo aquí en el Bayern Munich y estoy muy feliz. La vuelta de Zinedine Zidane al Real Madrid no influirá en mi decisión, con él nunca pasó nada y creo que no afectará en absoluto", dijo James Rodríguez.

Recordemos que, en la actual campaña con el Bayern Munich, James Rodríguez ha disputado 26 encuentros en todas las competiciones y ha anotado en siete ocasiones. Asimismo, forma parte de la lista de convocados de la Selección Colombiana para los amistosos contra Corea del Sur y Japón.