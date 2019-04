El centrocampista del Real Madrid, Brahim Diaz (c), intenta llevarse el balón ante los jugadores del Getafe, el uruguayo Leandro Cabrera (d) y el guardameta, David Soria | Fuente: EFE | Fotógrafo: Rodrigo Jim鮥z

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, elogió el partido que hizo Brahim Díaz en Getafe, confesó que es de su gusto porque "no tiene miedo por jugar" y no desveló si seguirá en el club la próxima temporada o saldrá cedido.



"Estoy contento porque ha hecho muy buen partido. Es un jugador que le gusta jugar y me gustan esos jugadores que no tienen miedo por jugar. Maneja las dos piernas, es rápido. Estamos contentos. Ha tenido calambres y por eso lo cambié", dijo en rueda de prensa.



Zidane no desveló sus planes con Brahim de cara a la próxima temporada. "Ya veremos como con Llorente y los demás, lo importante es lo que estamos haciendo ahora y jugó bien. Me alegro porque me gusta como juega y ya veremos lo que pasa el próximo año".



El técnico francés fue parco en palabras cuando fue preguntado por la portería y su elección de Keylor Navas. "Ha jugado hoy Keylor y ya veremos quien lo hace el domingo. Soy el entrenador y tengo que elegir".





El delantero del Real Madrid Brahim Diaz (i) lucha con el uruguayo Leandro Cabrera, del Getafe CF | Fuente: EFE | Fotógrafo: JuanJo Mart�

Respecto al partido, en su análisis, Zidane aseguró que el Real Madrid mereció más que un empate en el Coliseum Alfonso Pérez. "Hicimos muy buen partido hoy, merecimos mucho más. Hemos tenido ocasiones para hacer gol, especialmente en la primera parte. No me voy contento por el resultado pero sí muy contento por la concentración del equipo".



Por último, deseó lo mejor al Getafe y que acabe logrando su sueño de acabar en puesto de Liga de Campeones. "Si están ahí es por algo. Esta temporada lo está haciendo bien, están cuartos, hay que felicitarles por lo que han hecho hasta ahora y les deseo estar lo más alto en la tabla posible"

(Con información de EFE)