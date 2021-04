Zinedine Zidane: "Físicamente estamos al límite y no podemos hacer tonterías" | Fuente: AFP

Este sábado Real Madrid venció por 2-1 a FC Barcelona por la jornada 30 de LaLiga e igualó a Atlético de Madrid en la punta de LaLiga con 66 puntos. Tras el encuentro, Zinedine Zidane, entrenador del cuadro merengue, habló del desgaste que tiene su equipo y al encuentro de este miércoles contra Liverpool por el pase a semifinales de Champions League.

“Físicamente el equipo está al límite. No se pueden hacer tonterías ahora. Esta semana ha habido dos partidos muy exigentes físicamente y no podemos relajarnos porque el miércoles tenemos otro. No es fácil. Es muy difícil lo que estamos haciendo", indicó Zidane en conferencia de prensa.

En tanto a los cambios que realizó en el segundo tiempo, agregó: "“Hicimos tres cambios de una sola vez y tanto Marcelo como Mariano y Oriozola entraron muy bien y aportaron mucho”.

Sobre la disputa por LaLiga y las críticas que recibía el equipo hace algunas fechas, agregó: "No hemos ganado nada, nada va a cambiar. Sobre las críticas, no ayuda y no hay que escucharlas ni en la victoria ni en la derrota. Nosotros tenemos que seguir jugando e intentando ganar para terminar lo mejor posible la temporada".

