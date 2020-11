Sergio Ramos finaliza su contrato con Real Madrid en junio de 2021 | Fuente: AFP

Sergio Ramos no solo es el capitán del Real Madrid. Cuando no ha estado en el campo, el equipo mostró muchas licencias en defensa y fue precisamente el zaguero el que empujó a los suyos, de tal forma que incluso se convirtió en los últimos años como una carta poderosa en ataque.

Ello conduce a que en el club no se dude porque Ramos deba continuar, pero con el correr del tiempo no se llega a acuerdo alguno. Esto a muy poco de enero, fecha en la que el jugador podrá negociar libremente ante cualquier oferta y marcharse gratis a final del curso actual. Dicho caso no lo dejó pasar por alto Zinedine Zidane, quien señaló que sería un "bien" para él seguir contando con Sergio.

“Es nuestro capitán, le queremos siempre con nosotros, siempre; por lo que es, por lo que transmite, sabemos de su importancia. La situación del club y de Sergio espero que se arregle rápidamente para el bien de todos, y mío como entrenador”, dijo el técnico este viernes en rueda de prensa.



Mientras aguarda porque nada saque de foco al '4', no podrá contar con él para el siguiente partido del Real Madrid, ante Villarreal este sábado por LaLiga, debido a que presenta una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha.

“Cualquier jugador que se lesiona es una mala noticia, pero ya está. Hoy es otro día, sabemos que Sergio no va a estar, queremos que se recupere rápido. Rafa (Varane) va a estar y los demás también. Cuando ves a los jugadores lesionarse es la peor noticia para un entrenador", señaló 'Zizou'.