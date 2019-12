Zinedine Zidane sobre la falta de gol del Real Madrid: "No pediré un delantero; no es necesario" | Fuente: EFE

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, descartó que ante la falta de pegada de su equipo vaya a pedir la llegada de un delantero centro en el mercado invernal (en Europa), aseguró que "no es necesario" y justificó como "cuestión de rachas" los dos últimos partidos con empate sin goles.



"Estoy muy decepcionado por mis jugadores que han hecho el esfuerzo y un gran partido pero nos ha faltado otra vez el gol. Es verdad que en el fútbol hay que meterla, hemos tenido tres o cuatro en la primera parte que de marcarlas el partido habría sido diferente. Hay que estar tranquilo. Son rachas. Llevamos dos partidos sin marcar pero el trabajo se ha hecho fenomenal", dijo.



Con rotundidad respondió Zidane a la pregunta si a los Reyes Magos le pedía un 9. "No, nada, no es necesario". Y se mostró convencido de que en el nuevo año la dinámica cambiará.



"Estoy muy contento de la evolución del equipo, hemos tenido dificultades en el inicio de temporada pero estamos mucho mejor, fuertes defensivamente, cada día mejor. No ha faltado el gol pero lo importante es crear ocasiones. En 2020 esto lo vamos a cambiar seguro", aseguró.



"Nos falta solo seguir con lo que estamos haciendo porque son rachas, son solo dos partidos que no metemos goles. Dentro de poco cuando volvamos al trabajo, ganando lo vamos a superar con tranquilidad. No necesitamos nada. Solo seguir con lo que estamos haciendo bien a todos los niveles", añadió.



Para Zidane sus jugadores "merecieron más" en el duelo ante el Athletic y se quedó con el esfuerzo y la buena labor defensiva. "Estoy molesto porque con el partido que hemos hecho me hubiera gustado un gol pero hay que tener tranquilidad. Se ha dado más que el cien por cien. No puedo reprochar nada a mis jugadores"



A la finalización del parido el técnico despidió a sus jugadores por las fiestas navideñas agradeciendo la entrega. "Les dije que lo más importante es que han dado todo en el campo. Hoy no ha querido entrar la pelota, hemos dado tres palos. Hay que estar tranquilos. Tenemos un equipo con calidad, sabemos que podemos marcar y desde la paciencia lo vamos a dar la vuelta". EFE