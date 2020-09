Zinedine Zidane: "Kroos es callado, pero cuando habla no se corta ni con el entrenador". | Fuente: AFP

El último lunes Real Madrid inició entrenamientos al mando de Zinedine Zidane, entrenador de la 'Casa Blanca', quien aprovechó en brindar una entrevista para hablar de un jugador clave dentro del equipo: Toni Kroos.

En tanto a las cualidad futbolísticas, el entrenador francés aseguró que Kroos tiene la habilidad de tener múltiples funciones: "Es tan bueno que puede jugar de 6, como centrocampista puro o como 10. Su principal virtud es la calma, la serenidad, no se pone nervioso. Me resulta asombroso la facilidad con la que juega con las dos piernas", afirmó en el canal Arte.

Sin embargo, más allá de su trabajo dentro del campo en tanto a lo deportivo, Zidane también habló de su influencia en la mentalidad del equipo a partir de su liderazgo.

"Toni no habla mucho, es un chico callado, reservado, pero cuando habla es porque le toca. Habla a cualquiera, sea entrenador, directivos o compañeros y no se corta. He visto muchas discusiones en las que su participación ha acabado siendo clave", agregó 'Zizou'.

Por su parte, Zidane, actual campeón vigente de LaLiga española, afirmó que le llenó de ilusión llegar a entrenar al mediocampista alemán: "Cuando llegué estaba feliz y claró que podré decir que entrené a Ramos, Cristiano, Bale y también que entrené a Toni Kroos".