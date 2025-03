Real Sociedad vs Manchester United EN VIVO: ¿a qué hora juegan y por dónde ver el partido por Europa League?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Sociedad vs Manchester United EN VIVO: se enfrentan este jueves 6 de marzo por la ida de los octavos de final de la Europa League. El encuentro se disputará en el Reale Arena de Anoeta, desde las 12:45 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Los txuri urdin llegan a este duelo esperanzados e ilusionados de dar la sorpresa en la Europa League. Tras el batacazo del pasado domingo en Montjuic ante Barcelona, los de Imanol Alguacil esperan vencer a los Diablos Rojos en su feudo. Y para ello, volverán a contar con Luka Sucic y Mikel Oyarzabal, quienes no estuvieron en el último cotejo por LaLiga.



Manchester United, en tanto, necesita ganar sí o sí el torneo para estar en la próxima edición de la Champions League. Y es que este United, eliminado de las copas domésticas (cayó este fin de semana contra el Fulham en la FA Cup), y más cerca del descenso que de la cabeza de la Premier League, no tiene más remedio que poner todas sus fichas en la Europa League para salvar la nefasta campaña que ha realizado.



Ni siquiera Rúben Amorim, que había obrado milagros con el Sporting de Portugal, ha cambiado el rumbo de un equipo que bate récords negativos de su historia con el paso de las semanas y que ya no es ni un ejemplo fuera de él. Los cientos de despidos, los recortes de beneficios a empleados, el cierre del grifo a leyendas y las políticas de INEOS, la empresa que se hizo con el 27,7% del club en diciembre de 2023, han hecho que ya no sea un modelo a seguir.



En lo estrictamente deportivo, el conjunto no tiene goleador, con Joshua Zirkzee y Rasmus Hojlund completamente gafados. Han marcado doce goles entre ambos, siendo Bruno Fernandes el máximo goleador del equipo con once tantos. El otro artillero del equipo, Amad Diallo, está lesionado hasta final de temporada.



Además, el sistema de cinco defensas de Amorim no está dando frutos hasta el momento y su United ha amasado en Premier 18 puntos de 48 posibles, ha marcado 21 tantos y recibido 27 en esos 16 partidos. Solo hay seis equipos en la Premier que hayan permitido tantos o más goles en el mismo periodo de tiempo.



Real Sociedad vs Manchester United: ¿Cómo llegan a los octavos de Europa League?



Real Sociedad llega a esta instancia de la Europa League tras vencer en los playoffs a Midtjylland por un marcador global de 7-3. Manchester United, en tanto, se ganó su pase a los octavos tras quedar tercero en la fase liga con 18 unidades.

¿Cuándo y dónde juegan Real Sociedad vs Manchester United en vivo por los octavos de Europa League?



El encuentro entre Real Sociedad vs Manchester United se disputará este jueves 6 de marzo en el Reale Arena de Anoeta. El recinto tiene capacidad para 40 000 espectadores.

🚨 Ruben has named an 18-man squad squad for our trip to San Sebastian 🇪🇸#MUFC || #UEL — Manchester United (@ManUtd) March 5, 2025

¿A qué hora juegan Real Sociedad vs Manchester United en vivo por los octavos de Europa League?



En Perú , el partido Real Sociedad vs Manchester United está programado para las 12:45 p.m.

, el partido Real Sociedad vs Manchester United está programado para las 12:45 p.m. En España , el partido Real Sociedad vs Manchester United está programado para las 6:45 p.m.

, el partido Real Sociedad vs Manchester United está programado para las 6:45 p.m. En Inglaterra , el partido Real Sociedad vs Manchester United está programado para las 5:45 p.m.

, el partido Real Sociedad vs Manchester United está programado para las 5:45 p.m. En Colombia, el partido Real Sociedad vs Manchester United está programado para las 12:45 p.m.

En Ecuador, el partido Real Sociedad vs Manchester United está programado para las 12:45 p.m.

En Bolivia, el partido Real Sociedad vs Manchester United está programado para la 1:45 p.m.

En Venezuela, el partido Real Sociedad vs Manchester United está programado para la 1:45 p.m.

En Chile, el partido Real Sociedad vs Manchester United está programado para las 2:45 p.m.

En Paraguay, el partido Real Sociedad vs Manchester United está programado para las 2:45 p.m.

En Argentina, el partido Real Sociedad vs Manchester United está programado para las 2:45 p.m.

En Uruguay, el partido Real Sociedad vs Manchester United está programado para las 2:45 p.m.

En Brasil, el partido Real Sociedad vs Manchester United está programado para las 2:45 p.m.

En México (DF), el partido Real Sociedad vs Manchester United está programado para las 11:45 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Real Sociedad vs Manchester United está programado para las 12:45 p.m.

¿Qué canales transmiten Real Sociedad vs Manchester United en vivo por TV?

El encuentro entre Real Sociedad vs Manchester United será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, se podrá ver mediante Disney+.

Real Sociedad vs Manchester United: alineaciones posibles

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldía, Aguerd, Muñóz; Zubimendi; Kubo, Méndez, Sucic, Barrenetxea; Oyarzabal.

Manchester United: Onana; De Ligt, Maguire, Lindelöf; Mazraoui, Ugarte, Bruno Fernandes, Dalot; Zirkzee, Erikssen y Höjlund.

