Brasil celebra su clasificación al Mundial Sub 20 en Indonesia | Fuente: Staff Images/CONMEBOL | Fotógrafo: Staff Images/CONMEBOL

Un tanto de Giovane y otro de Ronald le permitieron este lunes a Brasil vencer 0-1 a Paraguay y meterse en el Mundial de Indonesia, su primero tras no clasificar a los últimos dos, a falta de dos jornadas para que termine el hexagonal final del Sudamericano Sub 20 de Colombia.



En el estadio El Campín de Bogotá, la Canarinha sufrió ante un rival que convirtió en figura al portero Mycael, pero aguantó lo suficiente para llevarse los tres puntos y concretar su clasificación a la Copa del Mundo.



El equipo de Ramon Menezes lidera el hexagonal con nueve puntos, los mismos de Uruguay que también consiguió este lunes su pase al Mundial tras golear 4-1 a Venezuela.



Colombia es tercera con tres puntos, seguida de Paraguay y Venezuela con una unidad, mientras que Ecuador es última tras haber perdido sus dos primeros partidos.



En un inicio de partido intenso, Brasil abrió el marcador muy rápido, al minuto 6, con un centro desde la izquierda del lateral Patryck que cabeceó en el área Giovane, sin mucha marca, y mandó al fondo de la portería de Ángel González, que no pudo hacer mucho para evitar al tanto.



La Albirroja, dirigida por el exportero Aldo Bobadilla, empezó a acercarse liderado en ataque por Matías Segovia y tuvo la primera al 11 con un remate desde el borde del área de Diego Gómez que salió desviado.





Paraguay le hizo pelea a Brasil durante el partido por la tercera jornada del Sudamericano Sub 20 | Fuente: Staff Images/CONMEBOL | Fotógrafo: Staff Images/CONMEBOL

Paraguay inquietó el arco de Brasil

Sin embargo, la Canarinha hizo gala de sus bondades ofensivas y, pese a no dominar, tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja en un contragolpe en el que Guilherme Biro sacó un remate que se estrelló en el palo.



Paraguay, con un Segovia muy activo, siguió atacando y tuvo varias oportunidades que empezaron a convertir a Mycael en la figura del partido.



En el segundo tiempo, el dominio del equipo de Bobadilla fue aún mayor y las oportunidades se sucedieron la una tras la otra.



En los primeros tres minutos el equipo paraguayo tuvo dos chances claras en el juego aéreo y con centros de Gómez: el primero lo cabeceó el volante Sebastián Quintana y lo atajó Mycael, mientras que el segundo lo remató el central Gilberto Flores y se estrelló en el palo.



La Albirroja siguió atacando a un equipo brasileño que no conseguía salir del dominio y que se relajó mucho.



No obstante, su rival, como ya había ocurrido en otros partidos del torneo, consiguió aumentar la ventaja cuando peor estaba jugando al minuto 81 en un tiro de esquina lanzado por Pedrinho que cabeceó, solo y sin marca en el área, el centrocampista Ronald para la tranquilidad de Menezes.



Al final, Paraguay siguió atacando pero no consiguió el descuento. El equipo de Bobadilla deberá ganar sus próximos dos partidos para conseguir la clasificación al Mundial.



En la cuarta jornada, programada para el jueves, la Albirroja jugará contra la ya clasificada Uruguay, mientras que Brasil será juez de la anfitriona Colombia. (EFE)

Giovane y Vitor Roque celebran tras la victoria de Brasil ante Paraguay | Fuente: Staff Images/CONMEBOL | Fotógrafo: Staff Images/CONMEBOL

Paraguay vs Brasil: Ficha técnica

0. Paraguay: Ángel González; Alan Núñez (m.88, Víctor Cabañas), Gilberto Flores, Adrián Servín, Alexis Cantero; Diego Gómez (m.86, Tobías Sanabria), Nelson Gauto (m.87, Luis Rolón), Sebastián Quintana (m.75, Kevin Pereira); Matías Segovia, César Olmedo (m.64, Allan Wlk) y Diego González. DT. Aldo Bobadilla.



2. Brasil: Mycael; Arthur, Jean, Robert, Patryck; Andrey, Marlon Gomes, Alexsander (m.62, Ronald), Guilherme Biro (m.75, Pedrinho); Giovane (m.23, Stênio (m.62, Dhominique) y Vitor Roque (m.75, Renan). DT. Ramon Menezes.



Goles: 0-1, m.9: Giovane. 0-2, m.81: Ronald.

.