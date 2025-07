"Rey Salomón, bienvenido": Real Oviedo hace oficial el fichaje de Rondón, quien llega cedido de Pachuca

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Es oficial. El Real Oviedo anunció en sus cuentas oficiales el fichaje del delantero venezolano de 35 años Salomón Rondón, que llega desde el Pachuca mexicano para competir en su regreso a España con un club que ha vuelto a primera división 24 años después.

Rondón, que marcó 36 goles en 70 partidos y disputó el último Mundial de Clubes con Pachuca, regresa al fútbol español para jugar cedido en el Real Oviedo, equipo propiedad del Grupo Pachuca, informó el club español en un comunicado.

"El futbolista, de 35 años de edad, nació el 16 de septiembre de 1989 en Caracas (Venezuela). Tras dar sus primeros pasos en su país natal, el delantero recaló en la UD Las Palmas para defender los colores del cuadro canario durante dos temporadas en Segunda División. Sus buenas actuaciones hicieron que el Málaga CF se fijase en él. Allí, Rondon fue pieza importante y anotó un total de 25 goles durante dos campañas en la máxima categoría del fútbol español", mencionaron.

Salomón Rondón, tras su paso por el Málaga, fue traspasado al Rubin Kazan, luego jugó en la Premier League vistiendo las camisetas del West Bromwich Albion, Newcastle y Everton.

Ahora, después de pasar por el fútbol chino, River Plate y los Tuzos de Pachuca, regresa al fútbol español para sumarse al ataque del Real Oviedo.

"Nunca es fácil despedirse y por eso no pienso decirles adiós. No voy a cerrar la puerta. Siempre estará abierta. En este año y medio celebré goles, títulos, logros personales y, sobre todo, colectivos. Fueron unos días alegres en los que, además, hasta tuve el honor de llegar a ser su capitán. Palabras mayores (...) Me hicieron ser muy feliz", había escrito Rondón cuando confirmó su salida del Pachuca.

Salomón Rondón se convierte de este modo en el segundo refuerzo del equipo asturiano para su retorno a LaLiga tras el del extremo francés Damian Rodrigues. Además, el club anunció este miércoles la continuidad en el banquillo del serbio Veljko Paunovic para la próxima temporada.