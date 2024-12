Ricardo Gareca apunta a Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas por su salida de la Selección Peruana: "Querían ver otra cosa"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La era Ricardo Gareca en la Selección Peruana culminó en julio de 2022, pero su salida sigue dando de qué hablar. El actual técnico de Chile sorprendió al revelar los motivos por los cuales dejó de ser estratega de la Bicolor.

En conversación con A presión, el argentino indicó que Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas quisieron ver otro direccionamiento en Perú. Además, reveló que el no recibimiento de su hijo y de su abogado y que la prensa sepa qué temas se iban a tratar en las reuniones para su continuidad propiciaron las condiciones para su no continuidad.

"Lozano, lo que buscó, fue un cambio. Quería ver otra cosa en la Selección. Tanto él como Juan Carlos quisieron ver otra cosa. En este caso, otro direccionamiento de lo que era la Selección", indicó en un primer momento"

"Aparte de las condiciones de que no se presentara, que esté mi hijo de por medio y no se le atienda, junto con mi abogado, es algo que, en una relación de confianza como la que había, directamente lo di por terminado. La prensa sabía que lo que se iba a tocar en la reunión, y yo no lo sabía", finalizó.

Ricardo Gareca en la Selección Peruana

Ricardo Gareca estuvo al mando de la Selección Peruana durante siete años. Tomó el mando de la Bicolor en el 2015, tras el Mundial Brasil 2014. Llegó con un proyecto a largo plazo que apuntaba la Copa del Mundo de Qatar. Pero, una serie de buenos resultados hicieron que clasifique al Mundial Rusia. Además, llevó a Perú a una final de Copa América, algo inédito en los últimos 40 años.

El exentrenador de Universitario, Palmeiras y Vélez Sarsfield dirigió a la Selección Peruana en 96 partidos, sumando 39 victorias, 23 empates y 34 derrotas.

Tras su salida de Perú, tomó el mando de Vélez Sarsfield en el 2023. Sin embargo, solo estuvo doce partidos, pues fue cesado del equipo por malos resultados. Ya en el 2024, fue elegido como técnico de la Selección de Chile.

