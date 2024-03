Polémica en Chile: Ricardo Gareca no convocó a Ben Brereton y le recomendó "aprender español"

Ricardo Gareca dio a conocer este viernes su primera convocatoria como entrenador de la Selección de Chile. Con miras a los partidos amistosos de marzo frente a Albania y Francia, hubo sorpresas en la lista del ‘Tigre’, como las ausencias de Gary Medel y Arturo Vidal, así como la vuelta de Claudio Bravo.

Otro de los nombres que no fue considerado por el extécnico de la Selección Peruana fue el de Ben Brereton, delantero que actúa en el Sheffield United de la Premier League.

“Es ver otras opciones, nada más. Son decisiones que uno toma, pero no tiene nada que ver con su calidad”, argumentó Ricardo Gareca en primer momento sobre el futbolista nacido en Inglaterra y que representa a ‘La Roja’.

El recado de Gareca a Brereton

Gareca, no obstante, se explayó con relación a Ben Brereton e hizo énfasis en que todavía no habla el idioma español, algo que consideró “fundamental” para comunicarse. El atacante integra el plantel de la Selección de Chile desde el 2021.

“Me gustaría sí que aprenda español, creo que es importante. Él ha estado convocado hace dos años para la Copa América, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español. Si hay un interés realmente de poder estar en la Selección, porque eso tiene que ver con la convivencia. Entonces, nos llamó la atención que no hablara español. No es un impedimento, pero me gustaría que hablara español, porque es fundamental para comunicarse dentro y fuera del campo de juego”, dijo Ricardo Gareca.

“En la medida que vea ese interés, el interés nuestro es permanente. Él no está condicionado, pero sí le manifesté personalmente y me gustaría ver una predisposición de él para aprender español”, añadió sobre el caso de Ben Brereton.

Ricardo Gareca y el mensaje a Ben Brereton sobre el idioma español | Fuente: ESPN

El antecedente Lapadula en Perú

Una situación similar encontró Ricardo Gareca cuando quiso tener a Gianluca Lapadula en la Selección Peruana. El ‘Bambino’ solo hablaba italiano cuando el ‘Tigre’ se contactó con él por primera vez, cuando optó por no unirse a la ‘Bicolor’.

Unos años después, tras verse interesado en jugar por Perú y realizar todos los trámites correspondientes, Gianluca Lapadula se integró a la selección y ya se comunicaba en idioma español.

Para esta convocatoria de Chile, Ricardo Gareca ha tomado en cuenta como opciones de ataque a Cristian Zavala, Carlos Palacios, Víctor Dávila, Marcos Bolados, Eduardo Vargas y el goleador histórico Alexis Sánchez.