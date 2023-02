Ricardo Gareca es opción para dirigir a Ecuador con miras al Mundial 2026 | Fuente: AFP

Después del Mundial Qatar 2022, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol buscaban concretar la continuidad de Gustavo Alfaro al mando de la ‘Tri’. Consiguió el retorno a la Copa del Mundo, donde más allá de despedirse en la fase de grupos, dejó una imagen positiva. El técnico argentino, no obstante, decidió cerrar su etapa en el conjunto norteño y diversos nombres suenan como posibles remplazos, entre ellos el de Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca también optó por ponerle punto final a su ciclo en la Selección Peruana tras siete años. Una clasificación mundialista, llegar al repechaje intercontinental, una final en Copa América, tercer puesto y cuarto lugar en el certamen continental, son algunos de los registros del ‘Tigre’ en la ‘bicolor’. Las conversaciones entre las partes se producen hace semanas y el entrenador afirmó que sus opciones de ponerse el buzo son opciones.

“Estamos en tratativas, no te puedo decir que está hecho o cerrado porque está en un paso de ponerse de acuerdo, he hablado con el presidente (Francisco Egas), estamos comunicados. También he hablado con Gustavo Alfaro para informarme de Ecuador, estamos en tratativas. Ellos también tienen otras alternativas”, contó Ricardo Gareca en ‘ESPN’.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Perú empató con Ecuador en su último cruce por las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: Selección Peruana

¿Ricardo Gareca nuevo técnico de Ecuador?

De acuerdo con el diario ecuatoriano ‘El Comercio’, Ricardo Gareca y la federación aún no llegan a un acuerdo y entre las razones se encuentra el tema económico. La mencionada fuente apunta que el salario destinado para el entrenador y su cuerpo técnico es de 2.5 millones de dólares.

La cifra aún sería inferior a la que el ‘Tigre’ percibía en Perú, sin embargo, los ecuatorianos aún tienes deudas con anteriores entrenadores por resolver.

Vale decir que la segunda opción que se maneja en Ecuador es la del argentino Sebastián Beccacece, quien a nivel de selecciones fue asistente de Jorge Sampaoli en la ‘albiceleste’.

Beccacece también reconoció que tuvo un acercamiento con dirigentes de la FEF, los cuales lo entrevistaron y le solicitaron una propuesta. El tema del técnico se busca resolver en febrero, dado que en marzo habrá fecha FIFA, prueba previa al inicio de las Eliminatorias.

🔥¡YA COMIENZA! Súmate EN VIVO a la emisión de 🇪🇨 #SCEcuador con las declaraciones de Ricardo Gareca sobre dirigir a Ecuador, junto a @ChoboAlvarez. pic.twitter.com/pNpgESsgwr — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) February 14, 2023

Gareca y los elogios a Guerrero

Por otra parte, Ricardo Gareca se refirió a la llegada de Paolo Guerrero al fútbol argentino. El ‘Depredador’ ya debutó con Racing Club y el estratega reveló que recibió una llamada desde la ‘Academia’ antes de que se concrete el fichaje del delantero.

“Es un jugador sensacional. Si está bien, no tendría problemas para jugar por cualquier equipo. Ya con 39 años nosotros tenemos un límite, pero él es tan profesional que Racing se fijó en él. El ‘Pocho’ Insua me llamó para saber cómo era como persona. Yo le dije que es muchacho sensacional y no tendrían ningún tipo de problema con él”, detalló.





NUESTROS PODCASTS

¿Cómo el ejercicio estimula el cerebro y mejora la salud mental?

Los trastornos de salud mental como la depresión y la ansiedad no son fáciles de tratar. Los medicamentos ayudan a muchos, pero tienen una alta tasa de fracaso y pueden tener efectos secundarios desagradables. La terapia de conversación requiere mucho tiempo y es costosa. Y ninguno de los enfoques es adecuado para prevenir el desarrollo de los trastornos en primer lugar. Pero muchas personas pasan por alto otra opción que, cuando funciona, puede ser una de las formas más efectivas, menos perturbadoras y más económicas de controlar los trastornos de salud mental: el ejercicio.