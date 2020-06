River Plate: Ignacio Scocco se despidió del equipo. | Fuente: AFP

Este miércoles Ignacio Scocco publicó un video en Instagram donde se despedía oficialmente del club River Plante, sus compañeros en el primer equipo y de los hinchas, luego de haber tomado la decisión el día de ayer.

"Hola, ¿cómo andan? quería por medio de un video despedirme de todo el mundo River. Quería agradecerles a todos, a lo que representa River, empezando por los compañeros que tuve en estos años maravilloso, en los cuales he pasado momentos muy lindos, por todo lo que me enseñaron en el día a día. Por todos los mensajes que he recibido. Es un orgullo y realmente fue muy emocionante", dijo Sccoco a través del video.

Asimismo, reconoció al área de trabajo de Marcelo Gallardo: "Quiero mandarle agradecimiento a todo el cuerpo técnico por todo lo que me dieron, por confiar en mí, por todas las posibilidades que me brindaron desde que llegué. A todos los colaboradores del club que son realmente importanes en el día a día, es difícil nombrar uno por uno", agregó.

"A toda la gente que rodea River, a todos los dirigentes, realmente es difícil tener la humildad y sencillez que tienen ellos manejando un club tan grande y estuvieron siempre apoyándome en situaciones difíciles", continuó el jugador de 35 años.

Por último, expresó: "espero que entiendan mi decisión, un abrazo grande a todos y nos estaremos viendo". Como se recuerda, el jugador optó por no revonar su contrato que vencía en este mes.

Si bien todavía no se ha oficializado, todo apunta a que el futuro de Scocco está en Newell's Old Boys, club donde jugó entre el 2014 y 2017, antes de llegar a River Plate, y donde espera retirarse.