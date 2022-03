EN DIRECTO, River Plate vs Laferrere: transmisión EN VIVO minuto a minuto desde estadio Martearena

River Plate vs Laferrere por la Copa Argentina | Fuente: River Plate

River Plate vs Laferrere EN VIVO | Hoy, miércoles, 9 de marzo desde las 21:10 horas en Argentina (19:10 en Perú), el cuadro millonario recibe al equipo que juega en la Primera C, cuarta división. No te pierdas este emocionante encuentro del fútbol argentino. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.



River Plate vs Laferrere: alineaciones probables

River Plate: Armani; Herrera o Mammana, Maidana, Pinola, E. Gómez; Zuculini; Quintero, De la Cruz, Palavecino, Paradela; J. Álvarez.



Laferrere: Morel; Marcich, Mulazzi, Ortiz, Siliman; Vivas, Monje, Flores; Martínez, Castro y Roseti.

Estadio: Padre Martearena, Salta.

Lugar: Estadio Padre Martearena