River Plate vs. Boca Juniors: ¿cuándo y en qué canal ver el Superclásico? | Fuente: AFP

River Plate y Boca Juniors reeditan el Superclásico de Argentina en su edición 258 y que tendrán como escenario el Monumental de Núñez, en el marco de la sétima jornada de la Copa de la Liga Profesional.

Como vigente campeón y una estructura consolidada en los últimos años, el River Plate de Marcelo Gallardo aparece como favorito, además de registrar dos goleadas recientes, ante Deportivo Laferrere en la Copa Argentina y frente a Gimnasia en la liga.

"Este Superclásico no es decisivo para nada. No deja de ser un clásico que uno desea ganar, como siempre, pero no define nada”, advirtió Gallardo, que la última vez que recibió a Boca Juniors obtuvo el triunfo por un doblete de su figura Julián Álvarez.

Boca Juniors vs. River Plate: horarios en el mundo

Perú: 5:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

México: 4:00 p.m.

Bolivia: 6:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Uruguay: 7:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 3:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 6:00 p.m.

Julián Álvarez marcó un doblete en el triunfo de River Plate en el último Superclásico | Fuente: ESPN

En tienda ‘xeneize’ la directiva también busca consolidad un proyecto y a la cabeza aparece Sebastián Battaglia, el más ganador en la historia de Boca Juniors en su etapa como futbolista y que sumó en la pasado Copa Argentina su primer título desde el banquillo, dejando en el camino precisamente a River en tanda de penales.

Boca Juniors sufrió la baja de su capitán Carlos Izquierdoz debido a una fractura en el pie izquierdo en el último encuentro contra Estudiantes. Marcos Rojos llevará la cinta en el Superclásico y el remplazo del ‘Cali’ en la defensa será el peruano Carlos Zambrano.

River Plate vs. Boca Juniors: sus números en la Copa de la Liga Profesional 2022

¿Cuándo y a qué hora juegan Boca Juniors vs. River Plate?

Boca Juniors vs. River Plate chocarán en duelo vibrante el domingo 20 de marzo. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 5:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, el Monumental de Núñez, en Buenos Aires.





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Boca Juniors vs. River Plate?

El Superclásico EN DIRECTO será transmitido por STAR+ para Sudamérica, mientras que en Argentina se puede ver en TNT Sports y FOX Sports Premium. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.





Boca Juniors vs. River Plate: ¿dónde ver por TV el Clásico del fútbol argentino?

Perú: STAR+

Argentina: TNT Sports, FOX Sports Premium

Sudamérica (Menos Brasil): STAR+

México: STAR+

Estados Unidos: Prende TV

España: Fanatiz





NUESTROS PODCASTS

Doce son los futbolistas que hasta la fecha están a disposición y entrenando con Ricardo Gareca. En una semana Perú jugará el partido más importante de las clasificatorias. ¿Cómo llegamos a estos partidos decisivos?