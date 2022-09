River Plate se mide a Patronato por los cuartos de final Copa Argentina 2022. | Fuente: @RiverPlate

River Plate y Patronato EN VIVO y EN DIRECTO chocarán en el estadio Carlos Mercado Luna por los cuartos de final de Copa Argentina 2022. Los dos cuadros, que sueñan con alzar el ansiado título del certamen doméstico, buscarán su clasificación a las semifinales y por eso mostraron su mejor versión para quedarse con la victoria.

El cuadro 'Millonario' afrontará este compromiso algo golpeado tras caer por la mínima diferencia ante Talleres de Córdoba, en su última presentación en la Liga Profesional. En dicho certamen los de la franja roja actualmente se sitúan en al séptima plaza y por ende sus aspiraciones de luchar por el campeonato cada vez se ven truncados, debido a que el primer lugar le saca 9 puntos.













Patronato vs River Plate: alineaciones confirmadas

Patronato: Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Sergio Ojeda, Carlos Quintana, Lucas Kruspzky; Sebastián Medina, Tiago Banega, Nicolás Castro, Justo Giani; Jonathan Herrera, Marcelo Estigarribia.

River Plate: Ezequiel Centurión; Marcelo Herrera, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Agustín Palavecino, Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero,; Pablo Solari, Lucas Beltrán.



Patronato vs River Plate: minuto a minuto del partido por Copa Argentina

River Plate vs. Patronato: horarios en el mundo

Perú: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

México: 5:00 p.m.

Brasil:7:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Uruguay:7:00 p.m.





Los dirigidos por Marcelo Gallardo no pueden bajar los brazos ni mucho menos los ánimos, ya que aún continúan en el camino por ser finalista en la Copa Argentina, torneo que ganó por última vez en el 2019. Por lo tanto, el cuatro veces campeón de la Copa Libertadores pretende reecontrarse con el triunfo en su visita a la ciudad de La Rioja y asegurar su boleto en la próxima instancia del concurso.

Por su parte, su rival de turno, Patronato, arribará a este duelo con malas estadísticas, Pues el 'Patrón' no puede ganar hace 3 partidos consecutivos y en su última presentación en la Liga Profesional perdió 2-1 ante Defensa y Justicia. No obstante, pese a no tener un buen presente futbolístico, los anfitriones intentarán sacar provecho de su localía y dejar en el camino a uno de los favoritas del certamen.

📋 Los convocados para enfrentar a Patronato en La Rioja por los cuartos de final de la Copa Argentina 💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/uN26hNwnVf — River Plate (@RiverPlate) September 26, 2022

¿Cuándo y a qué hora juegan River Plate vs. Patronato?

River Plate ante Patronato chocarán en partido vibrante el miércoles 28 de septiembre. La contienda entre ambos equipos está pactada a la 5:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Carlos Mercado Luna.



¿Dónde y cómo ver EN VIVO el River Plate vs. Patronato?



El partido EN DIRECTO será transmitido por TyC Sports. Todos los detalles del compromiso los podrás encontrar en la página web de RPP.pe.

