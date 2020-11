River Plate | Fuente: River Plate

River Plate vs. Rosario Central EN VIVO | Hoy, sábado 28 de noviembre, desde las 21:30 horas en Argentina (7:30 p.m. hora peruana), Rosario Central recibe a River Plate por la fecha 5 del grupo C de la Copa Liga Profesional, ahora Diego Maradona. No te pierdas este emocionante encuentro de la liga de fútbol profesional más importante de Argentina. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.



Rosario Central 0-1 River Plate: así fue el primer gol millonario de Rojas | Fuente: TNT Sports