Robert Lewandowski: "Algo ha muerto en mí, solo quiero irme del Bayern Munich" | Fuente: AFP | Fotógrafo: NATALIA DOBRYSZCYCKA

Sus deseos son claros. A pesar de haberlo ganado todo con el Bayern Munich, la mira de Robert Lewandowski respecto a su futuro es lejos del conjunto alemán. No quiere seguir, pero aún tiene un año de contrato, lo que dificulta la opción de marcharse a otro elenco, aunque para el ‘9’ el club en particular es el Barcelona.

"Algo ha muerto en mí. Quiero irme del Bayern Munich para buscar nuevas emociones en mi vida. Solo quiero irme del Bayern. La lealtad y el respeto son más importantes que el trabajo, la mejor manera es encontrar una solución para ambas partes", dijo el delantero polaco en ‘Onet Sport’.

Robert Lewandowski, ganador de las últimas dos ediciones del premio ‘The Best’ de la FIFA, insistió en su intención de finalizar su estadía en el Bayern Munich, club que se ha mostrado firme en la postura de no escuchar ofertas por el polaco.

Robert Lewandowski quiere irse al Barcelona

Lewandowski disputa con Polonia la UEFA Nations League 2022 | Fuente: AFP

Robert Lewandowski comentó que no tiene demasiadas ofertas y, sin citar al Barcelona, sí reconoció que no atenderá a cantos de sirena si no llegan desde "un club específico".

"La lista de clubes interesados en mí no es muy larga. Se habla mucho de un club específico. No estoy considerando otras ofertas", comentó el '9', siendo ese club Barcelona

De momento, el Barcelona y su entrenador, Xavi Hernández, han reconocido el interés por el centrodelantero polaco, aunque sin dar detalles públicos de la negociación por Lewandowski (de 33 años) que tiene contrato firmado hasta junio de 2023.





NUESTROS PODCAST

¿Qué significa que la viruela del mono tenga ahora transmisión comunitaria?

Un brote de viruela del mono continúa creciendo en países donde normalmente no se encuentra el virus, lo que pone a los funcionarios de salud mundial en alerta máxima.