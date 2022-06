Bayern insiste en mantener a Lewandowski y "no preocupa" las ofertas de Barcelona | Fuente: Instagram

El caso Robert Lewandowski comienza a tornarse un ‘culebrón’ en el actual periodo de pases, dado que los tres protagonistas mantienen sus posturas y ninguno cede a un cambio. Bayern Munich no quiere dejar ir al ‘9’, el delantero no tiene ganas de seguir, mientras que Barcelona está expectante por el consentimiento bávaro para negociar el fichaje.

El director deportivo del Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, sigue cerrando la puerta de salida a Robert Lewandowski, sobre el que tiene una postura "clara", que es que cumpla su contrato hasta 2023.

"Nuestra postura en este asunto es clara: Robert (Lewandowski) tiene contrato hasta el verano de 2023. Espero que veamos a Lewandowski en Säbener Strasse (centro de entrenamiento de Bayern Munich) para entrenar el 12 de julio", dijo en 'Sport Bild'.

Robert Lewandowski de 33 años, ganador de los últimos dos premios ‘The Best’ de la FIFA y máximo goleador de los bávaros en todas las competencias en las recientes temporadas, tiene aún contrato con Bayern Munich por una campaña más, pero no desea seguir para irse al Barcelona.

Bayern aleja a Lewandowski de Barcelona

Lewandowski entrena por su cuenta a la espera resolver su salida de Bayern Munich | Fuente: Instagram

El directivo del Bayern Munich también fue preguntado por una presumible oferta más alta del Barcelona por Robert Lewandowski, pero Salihamidzic aseguró que no va a cambiar su postura al respecto. "No me preocupa", sentenció.

Con Robert Lewandowski, el Bayern Munich pretende mantener a sus principales figuras de cara al próximo curso y no permitir salidas, como el caso de Serge Gnabry, que podría ver comprometida su titularidad tras la llegada al equipo de Sadio Mané.

"El fichaje de Mané no tiene nada que ver con Serge Gnabry. Definitivamente, queremos volver a profundizar en las conversaciones con Serge para ver si está dispuesto a ampliar su contrato en este periodo de traspasos", concluyó Salihamidzic.





