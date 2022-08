Robert Lewandowski delantero de Barcelona. | Fuente: AFP

Barcelona inició este lunes el período para adquirir las entradas gratuitas para asistir a la presentación del delantero Robert Lewandowski, en el Spotify Camp Nou, el próximo viernes 5 de agosto.



Con un máximo de seis localidades por persona, las entradas pueden adquirirse a través de la web del club o presencialmente en las taquillas del estadio, entre las 10:00 mañana a 6 de la tarde (hora española).



El Barza quiere que la puesta de largo del goleador polaco sea multitudinaria y ha anunciado que abrirá las puertas del Camp Nou a las 9:30 a.m. para que los aficionados puedan acceder a las gradas con antelación el día de la presentación.



Esta previsto que Lewandowski, ya vestido de azulgrana, salte al césped del coliseo barcelonista, a las 11:00 horas de España, para presentarse oficialmente delante de su nueva afición.



Una hora más tarde, el delantero comparecerá en rueda de prensa en el Auditorio 1899, el escenario habitual de los grandes eventos que organiza el club catalán.







Lewandowski acusó al Bayern Munich



Robert Lewandowski acusó al Bayern Munich de mentir e inventar "tonterías" sobre su salida del club para fichar por el Barcelona. El polaco aclaró sus razones para marcharse de los ‘bávaros’, al mismo tiempo que negó que su marcha estuviera relacionada con una hipotética llegada de Erling Haaland.

Barcelona pagó al Bayern Munich 45 millones de euros para fichar a Robert Lewandowski, después de que solo le restara un año de su contrato y de que el futbolista dejara claro su deseo de irse tras una ruptura en las conversaciones sobre una ampliación.

El polaco negó querer salir debido al interés de los campeones de la Bundesliga en Erling Haaland, quien terminó cambiando al Borussia Dortmund por el Manchester City.

"No, no tuvo nada que ver con Erling (Haaland)", señaló a ESPN FC. "Soy un tipo que, aunque algo no me haga bien, la verdad es más importante. No quiero hablar de lo que sucedió exactamente. Pero si la pregunta es si la decisión de marcharme fue por él, no, no veía el problema si venía al Bayern", insistió el delantero que convirtió 344 goles en ocho temporadas con los de Múnich.





NUESTROS PODCASTS



Estudio europeo detecta que el virus de la viruela del mono se encuentra en secreciones humanas

El análisis de un estudio en el Reino Unido entre 2018 y 2021 reveló una detección prolongada del virus la viruela del mono en la orina y muestras de sangre. Además, un informe de cuatro casos en Italia del brote actual detectó el virus en semen, heces y saliva. El doctor Elmer Huerta analiza estos nuevos hallagazos.