Bayern Munich informó fuerte y claro que Robert Lewandowski no se mueve y que cumplirá su contrato hasta junio del 2023 a pesar que el delantero polaco ha anunciado sus deseos de jugar en otro club, especialmente en el Barcelona que está a la espera que desde Alemania rebajen sus pretensiones económicas por 'Lewa'.

En ese contexto, Lewandowski ya no tendría el respaldo total de sus compañeros en Bayern Munich. Según revela The Athletic, el ganador del Premio The Best de la FIFA ha generado un "cansacio" en el vestuario.

Si bien no se ha revelado nombres, el medio inglés asegura que los jugadores de Bayern están molestos con Lewandowski, que se ha expresado en las últimas semanas que ya desea cambiar aires y afrontar nuevos retos lejos de Alemania.

"Con Robert no ha cambiado nada, tiene contrato hasta 2023 y nos alegramos cuando aparezca entre nosotros cuando comiencen los entrenamientos", dijo el presidente del Consejo Directivo del Bayern Munich, Oliver Kahn, en respuesta a la situación del atacante de 33 años.

¿50 millones de euros por Lewandowski?

En Alemania ha circulado la versión de que una oferta en torno a los 50 millones de euros por Lewandowski podría llevar a que el Bayern revisara su posición.

Sin embargo, Kahn ha sido bastante tajante en todas las ocasiones que se ha pronunciado sobre el tema y prácticamente no ha dejado una puerta abierta para ello.





