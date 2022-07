Estén pendientes los exámenes médicos de Robert Lewandowski en Barcelona. | Fuente: Europa Press

Contundente. El exportero Oliver Kahn, director ejecutivo del Bayern Munich, aseguró que saben en el club todo lo que tienen que "agradecer" a Robert Lewandowski, quien fichará por Barcelona, pero que del equipo ya partieron grandes futbolistas y el mundo no se acabó con sus salidas.



"Grandes jugadores también han dejado el Bayern en el pasado, e incluso después de eso el mundo no se vino abajo. Por el contrario, a menudo continuó con aún más éxito", afirmó Kahn durante la presentación del equipo bávaro para la próxima temporada. Todo en relación al pase de Robert Lewandowski al Barcelona.



Además, añadió que "hemos acordado liberar a Lewandowski. Tenemos un acuerdo verbal con el FC Barcelona, ​​el contrato aún está pendiente".

Todo hecho para que Robert Lewandowski firme por Barcelona

Principio de acuerdo con @FCBayern para el traspaso de Robert Lewandowskihttps://t.co/KEUDZlnfX6https://t.co/8F3aEgPWrP — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 16, 2022

Mientras, el presidente del club, Herbert Hainer, señaló que "es bueno para ambas partes que haya claridad". "Robert se ha ganado nuestro aprecio, lo ha ganado todo con nosotros. Le estamos increíblemente agradecidos", dijo.



Hasan Salihamidzic, director deportivo, también comentó que el atacante polaco había "hecho grandes cosas para el Bayern" y precisó que hablaron "extensamente" con los responsables del Barca y aclararon los detalles.



Añadió que Robert Lewandowski se despidió esta mañana y que le desean "el mayor de los éxitos en su nuevo club".

Hay que tener en cuenta que el atacante polaco será parte del Barcelona hasta mediados de 2025, en un contrato que le dejará 45 millones de euros al club alemán. Se podrían adicionar cinco millones en variables.

El adiós de Lewandowski a su exequipo

Por su parte, el internacional con la Selección de Polonia se despidió de su ahora exequipo, con el que ganó trofeos como la Bundesliga, Champions League y Mundial de Clubes.

"Estos ocho años fueron especiales y eso no se olvida. Me lo pasé muy bien en Múnich. Yo tampoco tuvo tiempo para prepararme. Voy a volar pronto, pero volveré y me despediré como es debido de todos los empleados y organizaré algunas cosas", dijo.

NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe sobre la nueva variante BA.2.75, bautizada como Centauro?

La Organización Mundial de la Salud continua investigando las nuevas variantes del coronavirus, perteneciente al linaje de ómicron, entre ellas la conocida como "Centauro" (BA.2.75). Según datos de la OMS, preocupa que su expansión tenga la misma velocidad que la de la variante India. El doctor Elmer Huerta nos da más detalles sobre esta nueva variante.