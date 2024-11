Rodri y la crítica al Real Madrid: "Me hubiera gustado verlos en la entrega del Balón del Oro"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rodrigo Hernández es el vigente ganador del Balón de Oro. El mediocampista español se impuso en las votaciones al gran favorito Vinicius Junior en el premio que reconoce al mejor jugador de la temporada y, este sábado, la revista France Football -la que otorga el galardón- reveló la entrevista con Rodri, donde también se refirió al Real Madrid.

“Ya era enorme haber estado en la lista anterior y acabar quinto, era mi primera ceremonia y pensé que podría ser la única. Lo había ganado casi todo, y cuando eso ocurre, puedes decir que ha sido la temporada absoluta de una carrera. Porque sé lo que me costó alcanzar ese nivel e, inevitablemente, te preguntas si realmente puedes volver a hacerlo. Esta temporada, he continuado al mismo ritmo, con aún más impacto en el tercio final, perdiendo solo un partido. Al final de la Eurocopa, con la victoria de España y el título de mejor jugador del torneo, sólo me dije que había demostrado que podía repetir temporadas a un nivel muy alto. Haber sido elegido entre todos estos grandes jugadores es increíble”, dijo el jugador del Manchester City.

La ausencia del Real Madrid en la ceremonia

En las horas previas a la entrega del premio, trascendió que Rodri se impondría en las votaciones a Vinícius, una situación que provocó que ningún representante del Real Madrid acuda al Balón de Oro, a pesar de tener una gran cantidad de nominados.

“¿Qué quieres que diga, que hubiera preferido que estuvieran todos presentes? Claro que sí. Faltaron el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera. Queremos que todos los mejores jugadores del planeta estén presentes en una noche como ésta. El mejor equipo del año no acudió a la ceremonia, a pesar de que se coronó al mejor entrenador y al máximo goleador conjunto. Tengo que respetar la decisión de cada uno. Aunque yo no hubiera actuado de la misma manera. Pero ellos hacen lo que quieren”, cuestionó el volante español al conjunto blanco.

Rodri y la victoria sobre Vinícius

France Football reveló las votaciones del Balón de Oro en las que se acredita que el triunfo de Rodri sobre Vinicius fue solo por 41 puntos. Para el integrante del Manchester City escuchar su nombre como ganador “fue especial”, debido a saber que las posibilidades del brasileño eran muy altas.

“Se me pasaban muchas cosas por la cabeza. Comparado con el año pasado, esta vez probablemente tenía una oportunidad real, y esperaba oír mi nombre. Además, fue especial porque era el momento en el que parte del público gritaba otro nombre Cuando oí a George Weah decir mi nombre, enterré la cara entre las manos, no me lo podía creer. Miré a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, y luego intenté con todas mis fuerzas llegar al escenario con mis muletas”, finalizó.