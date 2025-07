Jugará con Lionel Messi: Rodrigo de Paul es anunciado como nuevo fichaje del Inter Miami [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Inter Miami CF anunció este viernes que ha fichado al mediocampista argentino Rodrigo De Paul procedente del Club Atlético de Madrid. Inicialmente el argentino campeón del mundo llega a Miami en condición de préstamo hasta el final de la temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS); no obstante, el acuerdo incluye una opción para hacer el traspaso permanente con un contrato hasta el final de la temporada 2029.

"El ganador de una Copa Mundial y dos Copas Américas, quien es considerado uno de los mejores en el mundo en su posición, aporta calidad de clase mundial al mediocampo y experiencia ganando títulos al más alto nivel al plantel. El jugador de 31 años, conocido como El Motorcito por su ética de trabajo incansable, se incorporará al grupo y comenzará a entrenar con el equipo una vez que reciba su Visa P-1 y Certificado de Transferencia Internacional (ITC)", informó el club.

Tras el anuncio, De Paul dijo que la "ilusión" que lo hizo fichar por el Inter Miami fue "la de competir, de ganar títulos, la de escribir las páginas de este club" . “Es un Club que se está formando para ser grande, para tener mucha trayectoria, para que mucha gente siga este increíble equipo", agregó.

“Formar un equipo que inspire a nuestra afición a soñar sigue siendo una de nuestras principales aspiraciones, por lo que estamos encantados de fichar a un jugador del calibre de Rodrigo. Es un ganador que ha conquistado el escenario mundial; sus ambiciones coinciden con las nuestras en Inter Miami, y deseosos por alcanzar estas metas juntos”, dijo el propietario gerente Jorge Mas.

“Varios de los mejores jugadores del fútbol mundial ya han elegido a Inter Miami como su hogar, y la incorporación de Rodrigo a nuestra plantilla es otro hito en nuestro camino para cambiar el rumbo del deporte en este país y enorgullecer a nuestra afición”, agregó.

“Rodrigo es un jugador que he admirado durante muchos años. Como líder, ha aportado muchísimo a los equipos en los que ha jugado, especialmente a su selección nacional, Argentina. Aporta experiencia, pasión y calidad a nuestro equipo y a nuestra ciudad. Me entusiasma dar la bienvenida a otro jugador campeón del mundo, no solo a Inter Miami, sino también a la MLS", dijo el copropietario David Beckham.

Rodrigo De Paul será presentado previo al partido del sábado

Tras el esperado anuncio de su fichaje, la nueva incorporación de Inter Miami CF será presentada a la afición del club durante las actividades previo al partido del sábado 26 de julio en Chase Stadium.