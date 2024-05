Rodrygo le echa flores a Manchester City: "Es el mejor equipo del mundo"

Rodrygo viene generando polémica con sus declaraciones. Esta vez, el futbolista brasileño, previo al encuentro con Borussia Dortmund por la final de la Champions League, aseguró que Manchester City, en la actualidad, es el mejor equipo del mundo.

En una entrevista con GQ Hype, el actual futbolista de Real Madrid indicó que el encuentro con el cuadro inglés fue el más complicado, sin desmerecer al Bayern Munich, equipo al que superaron en las semifinales.

"Siendo sincero, sabíamos que ellos eran mejores. Para mí es el mejor equipo del mundo, el que juega el mejor fútbol. Creo que el rival más difícil ya se fue, pero eso no quiere decir que vaya a ser fácil ahora ganar la final. Con el Bayern fue muy difícil y con el Borussia va a ser muy difícil también", indicó el atacante internacional con Brasil.

Rodrygo en el ojo de la tormenta

A inicio de semana, el futbolista de Real Madrid aseguró —en conversación con DAZN— que ha sido "un placer" haber estado en Real Madrid y que la llegada de Kilyan Mbappé no es un problema para él, sino para el técnico Carlo Ancelotti.

”Sí, bueno... Todo puede pasar. Tengo contrato aquí, pero... los años que ya he estado aquí fue un placer para mí. Como he dicho, yo siempre quiero estar en este club, pero, a ver…”, indicó.

Estas declaraciones sacudieron España. De hecho, el propio jugador tuvo que salir a aclarar sus declaraciones.

"Hoy ocurrió una situación muy molesta, donde una de mis entrevistas fue completamente sacada de contexto. Para ser muy directo, estoy muy feliz en el Real Madrid, vivo un sueño cada día y no se me pasa por la cabeza dejar el club de mi vida", indicó Goes.

Hoy ocurrió una situación muy molesta, donde una de mis entrevistas fue completamente sacada de contexto.

Para ser muy directo, estoy MUY feliz en el Real Madrid, vivo un sueño cada día y NO se me pasa por la cabeza dejar el club de mi vida!

Ahora seguimos con história por… — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) May 28, 2024

