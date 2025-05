¿Se va de Real Madrid? Rodrygo rompió su silencio y habló de su futuro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid no atraviesa un buen momento y ya se habla de jugadores que dejarían el equipo a fines de temporada, entre ellos figura el delantero brasileño Rodrygo, que sumará tres partidos sin jugar en el duelo ante Mallorca por LaLiga.

A través de sus redes sociales, el también atacante de la Selección de Brasil pidió no crear historias sobre su futuro en el club más ganador de la Champions League.

“Gracias por todos los mensajes y preocupaciones. Volveré pronto. Dejen de crear cosas”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Rodrygo se alistaba para reaparecer en el compromiso de hoy ante Mallorca, pero los planes cambiaron después de salir lesionado el martes tras el entrenamiento del cuadro blanco.

Rodrygo no participa en un partido desde la primera mitad del Clásico de Copa del Rey, del pasado 26 de abril.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Ancelotti habló de Rodrygo

Carlo Ancelotti explicó la ausencia del exjugador de Santos de Brasil, que ha perdido fuerza en el once principal en los últimos meses.



“Ha tenido un estado febril la semana pasada que no le ha permitido entrenar bien ni volver al mejor nivel. Hoy ha tenido una molestia en el muslo de una pierna que hay que valorar. El jugador no está a su mejor nivel después del estado febril. Se han montado muchas especulaciones sobre esto, pero a Rodrygo todo el mundo le tiene un cariño especial; sobre todo yo”, señaló.



“El jugador quiere jugar, ayudar al equipo y mostrar su calidad. Está un poco decepcionado, pero nada más. Todo lo que le pasa a un futbolista lesionado que no puede ayudar al equipo”, agregó.