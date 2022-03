Roman Abramovich propietario de Chelsea. | Fuente: AFP

El todavía dueño del Chelsea, el magnate ruso Roman Abramovich, sufrió de un posible envenenamiemto junto a negociadores ucranianos tras un reunión desarrollada en Moscú, así lo dio a conocer el el diario The Wall Street Journal de Estados Unidos, que cita "fuentes familiares con el asunto".



Los síntomas aparecidos en los tres casos fueron ojos enrojecidos, lagrimeo constante y molesto y descamación en la piel de las manos y la cara, según el rotativo, que atribuye el posible ataque a "elementos radicales de Moscú" que trataban de boicotear esas negociaciones.



Pese a esos síntomas, sus vidas no corren peligro y todos ellos están evolucionando positivamente.



Abramovich estuvo viajando entre Leópolis, Moscú y otras capitales en sus esfuerzos de mediación entre los gobiernos ruso y ucraniano, y aunque se reunió con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, este último no resultó afectado, según confirmó su portavoz, citado por el diario.



Las fuentes precisaron que era difícil determinar si el posible envenenamiento fue causado por un agente químico o biológico, o si se trató de una radiación electromagnética.

Pidieron que Abramovich no sea sancionado

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el domingo que varios empresarios rusos, incluido Abramovich, se habían ofrecido a ayudar a Ucrania.

The Wall Street Journal reveló la semana pasada que el presidente ucraniano había pedido a su homólogo estadounidense, Joe Biden, que no sancionara a Abramovich, argumentando que podría desempeñar un papel en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia.





