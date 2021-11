Oscar Ruggeri y Ricardo Lavolpe discutieron en ESPN | Fuente: Captura

Los campeones mundiales con Argentina, Oscar Ruggeri y Ricardo La Volpe, protagonizaron un debate en el programa ‘F90’ de ESPN respecto a métodos de juego junto al resto de panelistas, cuando el mismo se tornó más personal entre ambos al momento de aparecer el nombre de Diego Maradona, acusado por el exportero de tener “permisos” para realizar salidas durante la Copa del Mundo de 1986, algo por lo que el ‘Cabezón’ le increpó.

“En México yo nunca vi que Diego saliera, nos metimos adentro de la concentración. Pero se ve que vos tenés todo claro”, señaló Ruggeri, mientras que La Volpe se puso -irónicamente- una mascarilla para cubrirse el rostro. “Entonces ustedes estaban así”, replicó.

“Recién hablaste de códigos. Esto es no tener códigos. Porque si Diego salía y nosotros no lo sabíamos, igualmente es no tener códigos. Me extraña de vos, que tenés 70 años, sabiendo que Diego no está vivo, que digas que se iba de la concentración”, contestó el exdefensa.

Cuando Ricardo La Volpe intentó cambiar el matiz del cruce, Oscar Ruggeri le acusó de querer minimizar sus expresiones hacia Diego Maradona.

“No la quieras arreglar ahora. ¿Porque salía a comer nosotros nos tapábamos los ojos? Me estoy enterando por vos. Me extraña porque Diego no está vivo, si no, ya te estaría contestando. Vos ahora la estás cambiando. Te la voy a pelear a morir porque no es así. Yo viví ahí adentro, vos no”, afirmó Ruggeri.





¡Picante debate! Ricardo La Volpe y Oscar Ruggeri protagonizaron una fuerte discusión en #ESPNF90 sobre el Mundial 86 y las carreras de ambos.@ESPNFutbolArg pic.twitter.com/QtwskSEslg — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2021

“Vos estás respetando muy bien el código. Vas a defender a Maradona y mantendrás algo que no vas a decir. Yo no estaba adentro, pero veía del portón para afuera. Qué vas a saber vos si no sabés lo que pasaba”, volvió a cargar Ricardo La Volpe, quien acusó a Ruggeri de no saber de fútbol. “Vine a hablar de fútbol, no de códigos. Me aburrí con todo lo que decís, no sabés nada de fútbol”, expresó.

Ante esto volvió a replicar Oscar Ruggeri, quien le recordó a La Volpe su campaña en 2006 con Boca Juniors cuando no pudo conquistar el título nacional.

“Vos tendrás quilombos en la cabeza, yo no. Me aburrí de todas las boludeces que dijiste desde el principio del programa y tuve que escuchar. Vos sos el fenómeno que viniste a llevarte el mundo por delante y con Boca perdiste un campeonato que lo dirigía mi nene de 4 años. Mirá lo monstruo que sos que saliste con camisa blanca y corbata roja a dirigir un partido en la Bombonera. El boludo de la fecha. ¿Decís que Riquelme no puede jugar? Dale, La Volpe, dejate de joder”, dijo el ‘Cabezón’.

Los cruces no cesaron y La Volpe apeló otra vez a la ironía. “¿Vos dirigiste a Boca? No. Qué lástima. A mí me fueron a buscar a México para dirigir a Boca”. Oscar Ruggeri no se quedó callado y sentenció la discusión. “No sé qué hicieron, pero se arrepintieron”.

