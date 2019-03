Sergio Agüero no fue llamado para lo amistosos de Argentina. | Fuente: AFP

No lo consideran. Pese a ser una de las figuras de la Premier League, Sergio Agüero no fue convocado para los amistosos de la Selección Argentina ante Venezuela y Marruecos. El delantero del Manchester City no pudo evitar su desconcierto tras no estar en la Lista de Lionel Scaloni.

"No había sido convocado en las últimas. Estaba tranquilo, tratando de enfocarme en el club. Haciendo las cosas bien... Me dijeron que no estaba convocado. Se habló mucho. Trato de que sean más respetuosos con las decisiones", dijo Sergio Agüero en diálogo con ESPN.

"Si no me toca estar, no me toca. Listo. Por mi parte, siempre voy a estar a full con la Selección. Que le vaya bien. Intento hacer lo mejor en el club", agregó la figura del Manchester City.

Tratando de descartar cualquier mala relación con el actual DT de la 'Albiceleste', el Kun Agüero aclaró: "La primera vez que hablé con el entrenador fue a fines de agosto. Tampoco voy a dar detalles de lo que se habló. Hubo buena onda. Después, nunca más. Al final, hay que respetar las decisiones de uno. Intento hacer lo mejor acá".