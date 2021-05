Hansi Flick estampó su firma como nuevo entrenador de la Selección de Alemania | Fuente: @DFB_Team_ES

Hansi Flick firmó este martes el contrato con la Federación Alemana de Fútbol (DFB) para suceder a Joachim Löw al frente de la selección después de que concluya la participación de Alemania en la Eurocopa.



Así lo informó la DFB confirmando algo que se esperaba desde hace varias semanas, pese a que se había hablado de que varios clubes europeos habían mostrado interés por Flick.



Flick, tras dos temporadas en el Bayern como primer entrenador, aunque la primera la empezó como asistente de Niko Kovac, y siete títulos, había pedido al club bávaro la rescisión de su contrato.



Entre 2006 y 2014 Flick había sido el segundo de Löw en la selección alemana y luego se convirtió en director deportivo de la DFB.



En 2017 pasó a ser director deportivo del Hoffenheim y en 2019 fichó por el Bayern como segundo entrenador. En mitad de la temporada relevó a Kovac y llevó al club bávaro a ganar la Liga de Campeones.



"Mi alegría es enorme, veo la clase que tienen los jugadores, también los jóvenes", dijo Flick.



"Por eso tenemos razones para mirar con optimismo hacia los torneos que vienen, por ejemplo la Eurocopa 2024 en Alemania", añadió.



✍️ El contrato está firmado: Hansi #Flick será el nuevo seleccionador nacional después de la @EURO2020.



¡Bienvenido de vuelta, Hansi! 🇩🇪#DieMannschaft pic.twitter.com/fkXYHuKIs5 — Selección Alemana (@DFB_Team_ES) May 25, 2021

Flick destacó también que sus experiencias anteriores en la DFB le permite saber que en Oliver Bierhoff, director de selecciones, tiene un interlocutor en el puede confiar plenamente.



Según medios alemanes uno de los detalles que quiso Flick dejar claro en su contrato era que Bierhoff fuera su interlocutor.



"Me alegro también de poder ofrecer mis ideas no solo a la selección absoluta sino también a la academia de la DFB y a las selecciones de las categorías inferiores", agregó.



Bierhoff, por su parte dijo que desde el comienzo Flick había sido el primero en la lista en medio de la búsqueda de un sucesor para Löw.



"La calidad humana y profesional de Hansi es algo que he podido conocer en el tiempo en que ya trabajamos juntos en la selección", dijo Bierhoff.





(Con información de EFE)

.

