Emiliano Martínez | Fuente: AFA

Este miércoles se jugará el encuentro entre Argentina e Italia por la Finalissima en Londres y, por su parte, Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero del cuadro 'albiceleste', conversó en conferencia de prensa sobre sus expectativas con su seleccionado previo a este encuentro y al Mundial Qatar 2022.

"Italia es muy táctica, trabajan bien el área defensiva, les gusta salir de contra, cambiar de bando rápido. Son muy buenos en el juego aéreo, tenemos que estar atentos, es algo que estuvimos trabajando", sostuvo Martínez en conferencia de prensa.

Asimismo, Martínez sostuvo: "Mi sueño era debutar con la Selección y que mi familia estuviera orgullosa. Te vas poniendo metas, una era ganar la Copa América, el sueño también es ganar un mundial".

Por otro lado, 'Dibu' agregó: "Estoy bien. He escuchado decir que capaz me pierdo el Mundial o que estoy tres meses afuera. Estoy bien, solo me perdí un partido en dos o tres años para estar bien para mañana. Nada más".

En tanto a enfrentar a una selección como Italia con buena calidad de jugadores, Martínez indicó: "Nosotros enfrentamos a los europeos todos los días, es cierto que como selección no lo hacemos. Vamos a tener un gran rival mañana y cuando termine el partido veremos si estamos bien parados o no".