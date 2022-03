Arturo Vidal | Fuente: AFP

El pasado martes se jugó la última fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y Chile se quedó sin la posibilidad de pelear el repechaje. Por su parte, Arturo Vidal, volante y figura en la 'roja', habló de este objetivo incumplido.

"Fue duro este golpe, pero nos tenemos que levantar, pensar en el futuro y ojalá vengan cosas mejores. Han sido años muy lindos con las Copas Américas, Mundiales y esperemos que podamos ir para el siguiente", sostuvo Vidal a la prensa de su país.

Asimismo, el futbolista de Inter de Milan fue consultado sobre la continuidad de Martín Lasarte considerando que algunos pusieron en duda que siga en el cargo tras no haber logrado entrar en zona de clasificación al Mundial.

"Es una locura, una locura eso. Espero que siga el ‘profe’, que pueda la Selección estar bien, que analicen el nuevo proceso y que todo sea para mejor y en el beneficio del equipo", precisó Vidal.

Por último, Vidal prefirió no hacer un análisis general de la selección chilena y los motivos por los que no lograron los objetivos trazados a inicios de la Eliminatoria: "No me compete. No me meto con los dirigentes, ya que cada cual tiene que hacer su trabajo y no es el momento para criticarlos. Estoy demasiado triste para pensar en ello. Ahora solo quiero pensar en mi carrera y volver cuando me toque a la Selección".