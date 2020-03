Cuando todo era felicidad entre ellos | Fuente: AFP

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema volvió a crear polémica en Francia con las críticas vertidas en las redes sociales a varios internacionales, como Olivier Giroud o Mathieu Valbuena.



Benzema ha puesto en duda la calidad de Giroud y ha asegurado que Valbuena desapareció de la primera línea de la actualidad tras el caso de presunto chantaje con un vídeo sexual en el que el madridista está imputado.



"Creo que está en el fondo del mar, no sé dónde está", aseguró Benzema sobre el ahora jugador del Olympiakos, al que en los últimos años ha criticado de forma dura.



La otra principal víctima de sus críticas es Giroud, titular en la selección, a la que Benzema no acude desde 2016.



"No hay que confundir la Fórmula Uno con el 'karting'. Y me quedo corto (...) Yo sé que soy la Fórmula Uno", aseguró en referencia al delantero del Chelsea.



Benzema, sin embargo, señaló que Giroud es útil en la selección porque "baja a la mina" y permite que sea más vistoso el juego de Antoine Griezmann o Kylian Mbappé.



De este último afirmó que "todavía tiene mucho que aprender", pero que "es fuerte, un gran jugador".



"Es un fenómeno a su edad, pero tiene que aguantar. Al principio, es fácil recibir superlativos. A mí me pusieron el mismo cartel cuando empecé en el Lyon a los 17 años y marqué mi primer gol en la Liga de Campeones. O cuando fui el máximo goleador de la liga francesa con 20 años en 2008", señaló.



Benzema también reserva buenas palabras para el ahora delantero del Barcelona Antoine Griezmann.



"Es alguien a quien aprecio. No quiero hablar de él, pero cuando llegó a la selección no le iba muy bien en el Atlético de Madrid y le di algunos consejos", dijo.

