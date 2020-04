Jefferson Farfán delantero peruano. | Fuente: AFP

En medio de su cuarentena por el coronavirus, el delantero de Lokomotiv de Moscú, Jefferson Farfán, reveló a qué se dedicará cuando decida retirarse del fútbol.

En una videollamada con Paolo Guerrero transmitida en Instagram, Farfán reconoció que desea ser ligado al fútbol, aunque descartó que sea entrenador en el futuro. “No quiero se entrenador, no quiero tener ese tipo de presiones. Quiero hacer otras cosas diferentes”, confesó.

Ante la pregunta de Guerrero que si existe la posibilidad de dedicarse a director deportivo, la ‘Foquita’ señaló que “puede ser, contratar jugadores. Contratar un ‘Chino’ Take (amigo de ambos futbolistas). No quiero ser empresario, no quiero ser ladrón, jajaja. Me sacan las mie…”, agregó.

Por su parte, Guerrero reconoció que aún no decide el rol que desempeñará cuando se despida del balompié. "Hoy en dia no tengo la menor idea, espero hacer algo ligado al fútbol, vamos a ver", sostuvo.

Tanto Farfán y Guerrero admitieron que sentirán una gran nostalgia cuando se retiran el fútbol. “No me imagino esa sensacion, no es la misma sensacion de jugar una ‘pichanguita’ que jugar con la hinchada a estadio lleno”, señaló el 'Depredador' al mismo tiempo que Farfán reiteró su hinchaje por Alianza Lima.

"Iba a ver a jugar Alianza Lima y no sabes cómo te pican los pies para jugar. Cada vez que voy a ver a Alianza, me dan ganas de entrar a la cancha", afirmó.