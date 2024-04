Ricardo Gareca tras asumir como DT de Chile: "He sentido críticas en Perú"

Ricardo Gareca es considerado uno de los mejores entrenadores en la historia de la Selección Peruana a la que clasificó a un Mundial después de 36 años. El 'Tigre' tuvo una destacada etapa entre 2015 al 2022. Sin embargo, ahora su presente se encuentra lejos de la bicolor.

Gareca volvió a Vélez Sarsfield tras su salida de la Selección Peruana, pero su nueva travesía en el equipo de Liniers no fue lo que esperaba y renunció a su cargo tras un balance de 1 triunfo tras 12 partidos, aunque tuvo una nueva oportunidad y a fines de marzo se oficializó su llegada a la Selección de Chile.

En marzo pasado debutó en el banquillo y Chile no tuvo problemas para golear 3-0 a Albania tras una buena actuación. Luego perdió 3-2 contra Francia con un balance positivo.

Tras su primera experiencia como DT en la 'Roja', Ricardo Gareca fue consultado sobre cómo la afición peruana recibió la nueva etapa en su carrera. "He notado que hay palabras de agradecimiento en las calles, en eso muy bien con la gente".

Aunque agregó que "después he sentido críticas que entienden ellos algunas críticas...".

No esperaba su llegada a Chile

Gareca afirmó que no estaba entre sus cálculos que Chile si interesara por sus servicios. "Lo único que fue es respetar mis contratos el tiempo que estuve, transcurrió ya un año y medio. No esperaba que surgiera Chile después de un año y medio. Vino el presidente y varios dirigentes y me hablaron, y me gustó. Lo noté algo muy serio", culminó.

Ricardo Gareca habla de Chile y Perú. | Fuente: DSports Chile