Argentina cayó goleada 4-1 a manos de Ecuador en el hexagonal final del Sudamericano Sub 17. | Fuente: Prensa AFA

La derrota de la Selección Argentina a manos de Ecuador por 4-1 en el Sudamericano Sub 17 fue considerada como una actuación bochornosa en el país sureño. Más allá de dejar a la Selección Peruana Sub 17 fuera del Mundial, el combinado albiceleste tuvo poca predisposición para atacar cuando iba tres goles abajo en el marcador para que la obtención del título no corra peligro y eso generó molestias en algunos periodistas argentinos.

Uno de los periodistas que expresó su enfado por lo sucedido fue Fernando Czyz, quien actualmente trabaja en la cadena televisiva TNT Sports y en la agencia de noticias EFE. A través de sus redes sociales, el argentino calificó la derrota a manos de Ecuador como una 'mancha innecesaria' para lo conseguido por el grupo y sobre el final de su publicación le pidió disculpas a la Selección Peruana Sub 17.

Recordemos que, para que la Selección Peruana Sub 17 clasificara al Mundial de la categoría, la Selección de Ecuador tenía que perder, empatar o ganar por 2 goles o menos frente a su similar de Argentina. Sin embargo, ante la caída por 4-1 de los dirigidos por Pablo Aimar, el cuadro blanquirrojo se quedó sin chances de asistir a ese importante certamen.