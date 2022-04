Sergio Agüero, leyenda de Manchester City. | Fuente: Premier League

El argentino Sergio Agüero, exjugador del Atlético de Madrid y el Barcelona que militó en el Manchester City entre 2011 y 2021, ha sido incluido en el salón de la fama de la Premier League. Con los 'citizens', el 'Kun' ganó cinco veces el torneo inglés, la Supercopaen tres, la Copa de la Liga en seis y la Copa una.



Agüero, que en diciembre cuando militaba en el Barcelona anunció su retirada por un problema cardíaco, jugó 275 partidos en el conjunto inglés, en los que logró 184 goles.



"Muchas gracias a la Premier por este reconocimiento. Me hace estar orgulloso. Ser incluido en el Salón de la Fama me da una perspectiva real del camino que me ha llevado hasta aquí. Estoy emocionado y quiero compartir este honor con mi club y todos mis compañeros de equipo", señaló el exdelantero argentino.



Junto a Agüero han sido incluido en el salón de la fama Paul Scholes, el belga Vincent Kompany, el marfileño Didier Drogba, Ian Wright y el danés Peter Schmeichel.

Agüero irá al Mundial

Sergio Agúero sigue ligado al fútbol y en la Selección de Argentina han confirmado que el exgoleador del City, Atlético de Madrid e Independiente integrará el plantel de la 'Albiceleste' en el Mundial Qatar 2022.





