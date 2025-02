Listo para el debut: Sergio Ramos quedó registrado como nuevo jugador del Monterrey

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ya tiene el visto bueno. El español Sergio Ramos, central de los 'Rayados' de Monterrey, fue registrado ante la liga del fútbol mexicano y está listo para debutar en el Torneo Clausura 2025.

En Monterrey informaron en su cuenta de X de que Sergio Ramos, histórico zaguero del Real Madrid, libró el último trámite pendiente y fue dado de alta como nuevo jugador del cuadro del norte de México.

Ramos, que cumplirá 39 años en marzo próximo, aparece en el sitio oficial de la Liga con su número 93, que eligió para hacerle un homenaje a los merengues.



Sergio Ramos, flamante fichaje del Monterrey

El 93 fue el minuto en el que anotó el gol con el que el Madrid provocó una prórroga en la final de la Champions League en la temporada 2013-2014 ante el Atlético de Madrid, que al final los blancos ganaron 4-1.

En 16 temporadas con los madrileños, el zaguero conquistó cuatro títulos de 'Champions', cinco de LaLiga, dos de la Copa del Rey, tres de la Supercopa de la UEFA y cuatro Mundial de Clubes.

"No vengo a pasear a México. Soy un persona que no se cansa de ganar en el fútbol y no vive del pasado. No vengo a poner en una bandera lo que gané. Busco trofeos y oportunidades nuevas", señaló Sergio Ramos en su presentanción el 9 de febrero pasado.

Desde su presentación, se puso a entrenar con el equipo, con una de las nóminas más altas de México, pero adelantó que necesitará de dos a tres semanas para acoplarse a sus nuevos compañeros, entre los que están sus compatriotas Óliver Torres y Sergio Canales, además de los exjugadores del Sevilla, el argentino Lucas Ocampos y Jesus 'Tecatito' Corona.

El campeón del mundo con España en 2010 y de la Eurocopa en 2008 y 2010 podría salir al banquillo en el partido de este sábado en la octava jornada del Clausura, cuando los Rayados del entrenador Martín Demichelis reciban al San Luis.

