Sergio Ramos firmó por PSG para la presente temporada luego de su sorpresiva marcha del Real Madrid, club que defendió desde 2005 hasta este año 2021. Sin embargo, el defensa español aún no debuta.

Y es que Sergio Ramos sufre una lesión en el muslo izquierdo que le impide debutar con el PSG y, de momento, no hay fecha para verlo nuevamente en las canchas. Este sábado, el entrenador Mauricio Pochettino fue consultado sobre el momento del popular 'Camero'.

"No hay una precisión de cuándo Ramos podrá estar disponible, pero somos optimistas que pronto podrá estar. Está en el periodo de recuperación. Está con buen ánimo", dijo Pochettino, DT parisino, en conferencia de prensa.

Ramos y la espina de aún no poder jugar por PSG

Asimismo, indicó cómo es que tiene que afrontar el jugador los próximos días para su retorno a los terrenos de juego.

"Tiene que estar tranquilo. Cuando alcance el nivel de sus compañeros, sin duda que va a tener la chance de jugar. Espero que sea pronto", añadió el estratega argentino.

Además, el técnico de Sergio Ramos en PSG no descartó la presencia de Kylian Mbappé en el partido liguero que este domingo disputarán contra el Lyon, pese a la lesión que sufrió el jugador el pasado miércoles en la Champions League.



"Se ha entrenado esta mañana con el grupo tomando algunas precauciones. Estamos contentos con la evolución. Tomaremos mañana la decisión de si estará o no en el grupo para afrontar al Lyon", sostuvo.



El delantero de 22 años tuvo que abandonar el terreno de juego de Brujas el pasado miércoles con una lesión cuyos detalles no han sido comunicados por el club.

Lionel Messi y el brasilero Neymar sí están más que confirmados para un nuevo duelo por la liga francesa de primera división.

