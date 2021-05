Sergio Ramos: "Me duele no defender a mi país, pero hay que ser sincero"

Este lunes se dio a conocer la lista de convocados por España para jugar la Eurocopa y una de las grandes sorpresas fue la ausencia de Sergio Ramos, zaguero central del Real Madrid, en la nómina hecha por Luis Enrique.

Por su parte, Sergio Ramos, capitán del cuadro 'blanco', utilizó su cuenta oficial para expresar su tristeza por no haber sido considerado en su selección.

"Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere", se lee en el mensaje emotivo del futbolista español de 34 años.

Asimismo, también recordó no haber podido ganar LaLiga española: "Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero".

Por último, remarca: "Le deseo a todos mis compañeros muchísima suerte y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa. Viva España y Hala Madrid".

